O tânără a murit în Constanţa, în urma unor complicaţii la naştere

O femeie în vârstă de 29 de ani, originară din Giurgiu, a murit la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. A suferit complicații în urma unei nașteri la o clinică privată.

Potrivit Poliției Constanța, citată de Mediafax, reprezentanții spitalului au sesizat autoritățile în jurul orei 13:00 cu privire la decesul femeii.

Aceasta fusese adusă de urgență la spital în cursul nopții anterioare, ca urmare a complicațiilor apărute la clinica privată unde născuse.

Trupul neînsuflețit al tinerei mame a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cauza exactă a decesului.

Poliția a deschis un dosar penal în acest caz.

