Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O tânără a murit în Constanţa, în urma unor complicaţii la naştere

O femeie în vârstă de 29 de ani, originară din Giurgiu, a murit la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. A suferit complicații în urma unei nașteri la o clinică privată.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 18:16
O tânără a murit în Constanţa, în urma unor complicaţii la naştere O tânără a murit în Constanţa, în urma unor complicaţii la naştere - Profimedia

Potrivit Poliției Constanța, citată de Mediafax, reprezentanții spitalului au sesizat autoritățile în jurul orei 13:00 cu privire la decesul femeii.

Aceasta fusese adusă de urgență la spital în cursul nopții anterioare, ca urmare a complicațiilor apărute la clinica privată unde născuse.

Trupul neînsuflețit al tinerei mame a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cauza exactă a decesului.

Articolul continuă după reclamă

Poliția a deschis un dosar penal în acest caz.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nastere deces constanta complicatii la nastere clinica privata
Înapoi la Homepage
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați cumpărat aur pentru investiții?
Observator » Evenimente » O tânără a murit în Constanţa, în urma unor complicaţii la naştere