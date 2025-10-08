O tânără a murit în Constanţa, în urma unor complicaţii la naştere
O femeie în vârstă de 29 de ani, originară din Giurgiu, a murit la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. A suferit complicații în urma unei nașteri la o clinică privată.
O tânără a murit în Constanţa, în urma unor complicaţii la naştere - Profimedia
Potrivit Poliției Constanța, citată de Mediafax, reprezentanții spitalului au sesizat autoritățile în jurul orei 13:00 cu privire la decesul femeii.
Aceasta fusese adusă de urgență la spital în cursul nopții anterioare, ca urmare a complicațiilor apărute la clinica privată unde născuse.
Trupul neînsuflețit al tinerei mame a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cauza exactă a decesului.
Articolul continuă după reclamă
Poliția a deschis un dosar penal în acest caz.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰