Video Femeie de 27 de ani din Vrancea, ucisă de soţ într-o criză de gelozie
O tânără de 27 de ani din Gugeşti, judeţul Vrancea, a fost ucisă de soţ, într-o criză de gelozie. Cei doi au început să se certe, iar bărbatul şi-a pierdut cumpătul şi a atacat-o. Este al 28 caz de femicid din România de la începutul anului.
Din păcate, femeia nu a mai putut fi salvată. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.
Ce spun poliţiştii
La data de 27 septembrie a.c., ora 01:37, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la un conflict produs în comuna Gugești.
Din primele verificări a rezultat că între doi soți ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul geloziei, în timpul căruia femeia, de 27 de ani, ar fi fost înjunghiată cu un obiect tăietor-înțepător de către soțul său.
La fața locului au fost direcționate, în regim de urgență, un echipaj de poliție, precum și un echipaj medical.
Din nefericire, a fost declarat decesul persoanei.
În urma administrării probatoriului, față de bărbatul de 32 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiuniii de violență în familie sub forma omorului.
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La aceeași dată, instanța a admis propunerea de arestare preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea.