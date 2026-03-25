Ea este femeia ucisă de soţ cu 3 lovituri de cuţit, în Mureş. Preotul a fost cel care a alertat poliţia

Încă un nume se adaugă pe lista victimelor femicidului chiar în ziua în care legea care recunoaște crima pe criterii de gen a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi merge la promulgare. O femeie din Mureş a fost înjunghiată de soţul ei care apoi şi-a sunat preotul să se confeseze. Pastorul a fost cel care a anunţat autorităţile.

Cu trei lovituri de cuțit, ucigaşul i-a curmat viaţa femeii de 48 de ani, soţia şi mama fetei lor, în vârstă de 15 ani. Tânăra nu a fost martoră la scenele de groază. Preotul din sat ar fi alertat autoritățile, după ce criminalul i-ar fi mărturisit crima.

"Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat şi condus la sediul poliţiei pentru luarea măsurilor care se impun", a declarat Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureş.

Individul în vârstă de 42 de ani lucrează ca taximetrist, iar femeia era angajată la o brutărie din zonă. Vecinii sunt în stare de şoc şi spun că nimic nu prevestea nenorocirea. Polițiștii au deschis o anchetă şi încearcă să pună cap la cap toate detaliile, care ar fi putut duce la crima macabră.

În 2025, aproape 60 de femicide au avut loc. Practic, 5 în fiecare lună a anului. Iar 2026 nu a adus, momentan, nicio schimbare. Acesta e al nouălea femicid din acest an.

Crima a avut loc fix cu o zi înainte de votul Camerei Deputaţilor pe legea Femicidului. Iniţiativa care merge la promulgare va modifica Codul Penal, astfel încât uciderea femeilor să fie pedepsită mai aspru prin intorducerea de noi circumstanțe agravante la omorul calificat. Asta ar aduce, în final, pedepse mai mari ucigaşilor.

Legea femicidului a fost inițiată anul trecut, după mai multe crime violente, precum cea din complexul rezidenţial Cosmopolis sau cea comisă tot în Mureş, de Emil Gânj. Individul este de negăsit şi acum, la opt luni de când şi-a omorât cu bestialitate fosta iubită.

