Preţul aurului, 24 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,32 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 24 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 13:32
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,32 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 718,5914 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 29 ianuarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0954 lei româneşti, sau lira sterlină, cotată la 5,8340 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5904 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3231 lei româneşti.

pret aur pret gram aur
