Anunțul Kremlinului după ce "ofensiva de trei zile" a ajuns războiul de patru ani

La împlinirea a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, un conflict care a transformat radical securitatea europeană, Kremlinul anunță că războiul continuă și recunoaște că obiectivele Moscovei nu au fost atinse.

Kremlinul a recunoscut că, deşi conflictul a intrat în al cincilea an, Rusia nu și-a atins toate obiectivele în războiul împotriva Ucrainei. "Operațiunea militară specială (n.r. termenul folosit de Kremlin pentru războiul din Ucraina) a început ca o acțiune împotriva regimului de la Kiev, dar a devenit o confruntare între Rusia și Occident. Obiectivele operațiunii nu au fost încă atinse, de aceea ea continuă", a declarat marţi purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a referit la ocuparea unei părți din teritoriul ucrainean, numind-o "asigurarea securității oamenilor care au trăit și trăiesc în estul Ucrainei". Aceasta, potrivit lui, a fost principalul obiectiv al războiului declanșat de Rusia.

Peskov a adăugat că Rusia își menține deschiderea pentru atingerea obiectivelor sale prin "mijloace politico-diplomatice", adică la negocieri: "Mai există speranța că poate fi încheiat prin negocieri? Această speranță nu ne-a părăsit de la bun început… Poziția noastră este bine cunoscută, consecventă. Acum totul depinde de acțiunile regimului de la Kiev", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a mai spus că Rusia s-a schimbat în patru ani. "Această perioadă a fost importantă în viața țării și va rămâne pentru totdeauna în memoria oamenilor". El a mai adăugat că din 2022, Rusia "a deschis ochii" în legătură cu multe procese internaționale și asupra relațiilor viitoare cu unele state.

Kremlinul a mai avertizat că Moscova va lua în considerare, în negocierile privind Ucraina, informațiile despre presupuse planuri ale Marii Britanii și Franței de a furniza Kievului arme nucleare sau o "bombă murdară". Declarațiile se bazează pe afirmații, nesusţinute cu dovezi, ale Serviciului rus de Informații Externe (SVR), potrivit căruia, statele occidentale, conștiente de situația dificilă de pe frontul din Ucraina, ar planifica să ofere Kievului o armă nucleară sau o "bombă murdară".

Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Vladimir Putin a început "ofensiva sa de trei zile pentru a cuceri Kievul". Cifrele neoficiale arată că între 100.000 şi 140.000 de persoane şi-au pierdut viaţa de la începutul invaziei din Ucraina, în 2022. Alte aproximativ şase milioane de oameni, majoritatea femei şi copii, s-au refugiat în străinătate. Rusia controlează 20 la sută din teritoriul invadat, iar Ucraina are nevoie de ajutorul militar şi financiar al aliaţilor ca să reziste. Kievul insistă asupra unei păci bazate pe dreptul internațional şi cere garanții de securitate solide.

