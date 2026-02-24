Avocata Laura Crișan, aflată în stare de arest preventiv pentru moartea tatălui său, omul de afaceri din Arad ucis în urmă cu 5 ani, după ce maşina în care se afla a explodat, îl vrea în boxa acuzaților pe frizerul care a confecţionat bomba.

Laura Crişan, acuzată că şi-a asasinat tatăl, dată în judecată de fiică. Îi cere 500.000 de euro

Adusă la procesul care-l vizează pe frizer, Laura Crişan a declarat că să se facă dreptate. Avocata a cerut ca frizerul să nu fie doar martor, ci inculpat în dosar.

Magistraţii Tribunalului Arad au rămas în pronunţare. Între timp, Laura Crişan a fost dată în judecată şi de fiica sa, care-i cere despăgubiri morale de 500.000 de euro, pentru tot ce s-a întâmplat.

"Vreau doar să spun că sunt nevinovată şi nu am nicio legătură cu faptele şi împrejurările care au dus la moartea tatălui meu. Asta vreau să spun! Şi asta am susţinut de la început!", a transmis Laura Crişan, fiica omului de afaceri Ioan Crişan.

