Un elev de 11 ani a ajuns la spital, după ce un coleg de 13 ani l-a împins şi a căzut. Incidentul a avut loc la şcoala unde învaţă cei doi, într-o comună din judeţul Timiş.

Între ei a izbucnit un conflict spontan în pauzele dintre ore. Când a venit momentul să plece acasă cu microbuzul şcolar, băiatul de 13 ani a coborât din vehicul şi l-a îmbrâncit pe colegul său mai mic.

Totul a fost filmat de camerele de supraveghere. Acesta a căzut şi s-a ales cu braţul fracturat. Acum este internat în spital. Mama sa a sunat la 112, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.

"În data de 16 septembrie 2026, la Școala Gimnazială Chevereșu Mare, între doi elevi din ciclul gimnazial au avut loc altercații în pauzele dintre ore. Acestea au continuat și după încheierea cursurilor, în timp ce elevii se îndreptau, însoțiți de un cadru didactic, spre microbuzul școlar care urma să îi transporte către localitatea de domiciliu. Potrivit directorului unității de învățământ, care a vizionat înregistrările camerelor de supraveghere, unul dintre elevi a coborât din microbuz și s-a îndreptat spre colegul cu care avusese altercații în timpul zilei. Acesta l-a împins, iar elevul a căzut. După ce copilul a ajuns acasă, părinții au apelat serviciul de urgență. Elevul a fost diagnosticat cu fractură metafizară de humerus cu deplasare și traumatism închis, fără pierderea cunoștinței. În prezent, acesta este internat, în stare stabilă", a transmis IPJ Timiș.

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Totodată, Inspectoratul Şcolar Judeţean a luat la cunoştinţă incidentul, iar comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței din unitatea şcolară a fost şi ea sesizată.