Video Elev de 14 ani din Suceava, bătut de un coleg în baia şcolii. Scenele oribile, filmate de ceilalţi copii

Scene şocante la un liceu din Vicovu de Sus, judeţul Suceava. Un elev de 14 ani a fost bătut de un coleg mai mare, în timpul unei pauze.

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 08:31

Totul a avut loc în baia şcolii, de faţă cu alţi colegi, care în loc să îi sară în ajutor, filmau amuzaţi umilinţa fizică prin care trecea băiatul. Mai mult, aceştia îl încurajau pe agresor.

În zadar a încercat băiatul de 14 ani să-l facă pe colegul lui mai mare să înceteze. Directorul şcolii a fost cel care i-a anunţat pe poliţişti despre incident.

Adolescentul a fost convins să accepte evaluarea medico-legală, iar autorităţile au emis un ordin de protecţie provizoriu.

Redactia Observator
suceava bataie scoala
