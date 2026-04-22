Caz revoltător într-o școală din Brăila. Un elev de clasa a treia merge zilnic la cursuri și stă față în față cu colegul care l-a înjunghiat de zeci de ori, în urmă cu doar trei luni. Agresorul s-a întors în bancă după evaluarea specialiștilor, iar legea nu permite separarea celor doi în clase diferite. Pentru a preveni alte incidente, băiatul care a comis atacul este supravegheat permanent, iar orele se ţin sub monitorizare video. Cu toate acestea, psihologii avertizează că apropierea constantă de agresor poate agrava trauma victimei.

La trei luni de la atacul extrem de violent, doi copii de doar zece ani ajung din nou față în față, în aceeași clasă. Victima retrăieşte zilnic coşmarul celor 24 de lovituri de cuţit şi se teme că agresorul ar putea recidiva.

"Când a venit prima zi acasă, când l-a văzut, a zis că el nu se mai duce la şcoală că lui îi frică. Normal că îi este teamă, cum să nu îi fie teamă", a povestit bunica victimei.

"Are o frică tot timpul. Cum se distanţează puţin de casă, el deja tremură tot", a spus şi o vecină.

Elevul agresor s-a întors la cursuri după evaluarea specialiștilor, care au decis că reintegrarea este necesară.

"S-a decis ca elevul în cauză să stea două ore pe zi. Copilul este în faţa clasei, aşa ni s-a spus, să stea undeva lângă mine în faţa clasei, dar în lateral, pentru că ceilalţi copii nu vor să stea lângă el", a declarat Claudia Sfârleajă, învăţătoare.

În plus, pe durata orelor, copilul este însoțit permanent de unul dintre părinți.

"Conform legislaţiei învăţământului preuniversitar nu există o soluţie legală pentru ca aceşti doi copii să fie separaţi în clase diferite", a precizat Dan Gheorghiță, inspector șef ISJ Brăila.

Trauma este încă vie. Băiatul și-a văzut moartea cu ochii, iar martorii își amintesc și acum scenele cumplite de pe câmp, unde a fost găsit în stare critică.

"Când l-am dezbrăcat, îi storceam îmbrăcămintea de sânge. Şi erau numai înjunghieri, numai înţepături. Nu ştiu cum a avut Dumnezeu grijă de el de l-a lăsat în viaţă", a povestit un martor.

Psihologii avertizează că apropierea zilnică de agresor mai rău îi face.

"Este o repetare a traumei, o retraumatizare. Această experienţă va avea efecte pe termen lung. Copilul poate să aibă coşmaruri, să aibă dificultăţi de somn, probleme cu învăţatul, izolare socială. Efectele pot fi pe toată viaţa", a prcizat Cătălin Dimofte, psiholog.

"Nu se simte chiar în regulă, dar eu îl intreb de fiecare dată şi îi spun că totul este ok. Iar dacă se simte în vreun fel sau are o anumită trăire, un sentiment, orice lucru îl deranjează, vine şi spune", a spus învăţătoarea.

În România, unul din patru copii îşi atacă sau îşi hărţuieşte colegii. 1.873 cazuri de violență fizică au fost înregistrate anul şcolar trecut. Deşi peste 80% dintre elevi au fost martori la astfel de situații în școală, mulţi nu au spus mai departe profesorilor sau părinţilor de teamă.

