Moartea doctorului de 32 de ani de la spitalul Floreasca, bănuit că şi-a injectat o supra-doză de anestezic, dezvăluie o problemă serioasă şi periculoasă pentru pacienţi: medicii care se droghează. Surse Observator confirmă - rezidentul a fost răpus de un medicament de 50 de ori mai puternic decât heroina. După cazul anestezistului arestat acum două săptămâni pentru că fura morfină şi fentanil din spital ca să se drogheze, parlamentarii încep să vorbească despre teste antidrog pentru doctori.

Rezultatele analizelor toxicologice arată că rezidentul a murit din cauza unei substanțe folosită în spitale ca anestezic la intervenţii chirurgicale sau ca analgezic pentru bolnavii de cancer în faze terminale. Fentanilul este atât de toxic încât o eroare de un miligram oprește instantaneu respirația.

"De cele mai multe ori, decesul nu este intenţionat. Este consecinţa resensibilizării creierului şi al corpului la o substanţă la care anterior generase foarte multă toleranţă", a explicat Gabriel Diaconu, psihiatru.

Anchetatorii vor să afle de unde ar fi procurat substanţa

Articolul continuă după reclamă

"Anchetatorii caută să afle acum de unde și-ar fi putut procura medicul mort substanța cu care s-a injectat. Sursele noastre spun că din unitatea de primiri urgențe nu lipsea din garda respectivă nicio fiolă cu fentanil", transmite Maria Rohnean, reporter Observator.

Rezident în anul 5 la medicină de urgență, tânărul găsit fără viaţă într-un grup sanitar de la Floreasca urma să fie angajat la Spitalul Județean Giurgiu.

"Era un tânăr medic dedicat, promiţător, iar noi îl aşteptam cu încredere să se alăture colectivului nostru. De anul viitor venea la noi la spital", a declarat Mihaela Raţă, managerul Spitalului Judeţean Giurgiu

Testarea antidrog a medicilor şi poliţiştilor, discutată în Parlament

După cazurile cu poliţişti drogaţi şi medici morţi din cauza opioidelor, Parlamentul dezbate un proiect de lege care îi obligă introduce testarea antidrog periodică pentru doctori şi agenţi. Statele Unite, Canada şi Australia fac asta deja de ani de zile.

"Fiecare meserie care include o zonă de risc vizavi de viața, sănătatea și sănătate a oamenilor cred că ar trebui să facă aceste testări. Răspândirea este una foarte mare, traficul și consum și de droguri este extinsă, a explodat", a subliniat Cătălin Ţone, expert antidrog.

Sindicatele din Sănătate susţin, însă, că doar testarea nu rezolvă problema. Colegiul Medicilor cere şedinţe de psihoterapie obligatorii şi plătite de stat care să descopere dacă medicii sunt suprasolicitați sau au probleme personale care îi pot împinge să se drogheze.

Medicii acuză programul supraîncărcat şi lipsa zilelor libere după gărzi

"Am luat legătura cu Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Bucureşti ca să dezvoltăm împreuna un program, să poate să discearnă când este nevoie să capete sprijin", a precizat Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România.

"Pe lângă profesia medicală, avem grijile noastre, avem durerile noastre şi avem problemele noastre", a susţinut Alin Stancu, reprezentantul rezidenţilor în CMR.

Sindicatele medicilor dau vina pentru asemenea derapaje pe programul supraîncărcat. Doi din cinci doctori spun că nu primesc o zi liberă după ce au fost de gardă, iar 7 din 10 susţin că fac des ore suplimentare.