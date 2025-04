L-a pus la pământ cu un singur pumn, iar acum nu mai are voie să se apropie de victimă, timp de un an. Adolescentul de 15 ani din Bistriţa care a lovit săptămâna trecută un alt băiat, de aceeaşi vârstă, în apropierea Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" va fi monitorizat cu brăţară electronică. Decizia a fost luată de judecători, în urma plângerii făcute de părinţii victimei.

Agresorul nu are voie să se apropie de victimă la mai puţin de 200 de metri. De asemenea, judecătorii i-au interzis şi să încerce să îl contacteze pe elevul pe care l-a bătut prin orice metode – email, telefon sau WhatsApp.

În plus, nu are voie să se apropie de unitatea de învățământ pe care acesta o frecventează și nici de străzile pe care elevul le parcurge în drumul spre casă. Măsura este valabilă un an de zile, iar pentru a fi sigur că nu va fi încălcată, agresorului i-a fost instalată o brăţară de monitorizare.

Săptămâna trecută, un elev de 15 ani de la liceul agricol din Bistriţa l-a lovit cu pumnul pe un coleg de aceeaşi vârstă, de la Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu". În urma loviturii, adolescentul a căzut şi s-a lovit cu capul de asfalt. Totul s-a întâmplat de faţă cu alţi tineri care, în loc să-i ia apărarea, i-au distras atenţia pentru ca agresorul să-l poată lovi în mod neaşteptat.

Conform unui studiu realizat de Salvaţi Copiii, anul trecut 1 din 10 copii a fost victima violenţei în primele două luni ale anului şcolar, dar o treime dintre ei nu au spus nimănui despre acest lucru.

