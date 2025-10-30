Antena Meniu Search
Emil Gânj, individul din judeţul Mureş care şi-a ucis cu sânge rece fosta concubină, după care i-a incendiat locuinţa, continuă să sfideze legea din ascunzătoare. 

30.10.2025

Căutat în toată Europa de trei luni, acesta a depus o cerere prin care contestă decizia magistraţilor de arestare preventivă. A fost respinsă ca nefondată şi a fost depusă de avocatul din oficiu al lui Gânj.

De la comiterea crimei, Emil Gânj a dispărut fără urmă, în ciuda căutărilor ample ale poliţiştilor, iar din această lună acesta a fost inclus oficial pe lista Europol a celor mai căutați criminali.

