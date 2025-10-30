Deşi pare dispărut fără urmă, numele criminalului din Mureş care şi-a ucis cu sânge rece iubita, căutat de poliţişti în toată Europa de aproape patru luni, a fost depusă o cerere prin care se contestă decizia magistraţilor de arestare preventivă. Este o procedură juridică legală care ne aminteşte însă că bărbatul acuzat de omor a reuşit să înşele vigilenţa autorităţilor luni întregi şi în final, după crima de care este acuzat, a reuşit să se facă nevăzut.

Potrivit unor surse judiciare, contestația a fost depusă de avocatul desemnat din oficiu pentru a-i asigura dreptul la apărare potrivit procedurilor legale lui Emil Gânj.

Cum a reuşit fugarul Emil Gânj să conteste arestul preventiv

Procedura îi permite apărătorului din oficiu să depună atât cereri cât și contestații, fără a lua însă o legătură directă cu clientul pe care îl reprezintă. Emil Gânj este fugar din luna iulie 2025, atunci când a intrat în locuința fostei sale iubite, a omorât-o cu sânge rece, iar mai apoi a incendiat locuința acesteia.

În luna octombrie 2025, Europolul l-a inclus pe Emil Gânj pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Însă de atunci, sute de polițiști l-au căutat pe Emil Gânj fără urmă, chiar dacă au existat ipoteze în anchetă cum că acesta ar fi părăsit țara și chiar dacă polițiști au oferit recompense pentru informații care ar putea duce la prinderea acestuia, bărbatul nu a fost găsit nici până în ziua de astăzi.

