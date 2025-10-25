Momentul în care Anda, tânăra de doar 23 de ani din Mureş, a fost ucisă cu toporul şi incendiată de Emil Gânj a fost filmat. O cameră de supraveghere, montată chiar de familia fetei, a surprins scena de groază. Imaginile au fost publicate de jurnaliştii Recorder. Tragedia a avut loc sub privirile copilului de 3 ani, care încă îşi aşteaptă mama. În acelaşi timp, părinţii tinerei trăiesc cu frică şi se gândesc că Emil Gânj poate reveni oricând să le facă rău şi lor.

Era dimineaţa de 8 iulie. Emil Gânj intră în curtea casei Andei cu un topor în mână, la doar două ore după ce echipajul care îi asigura paza plecase din zonă. În imaginile publicate de jurnaliştii de la Recorder se vede cum tânăra fuge disperată în casă, timp în care sora ei încearcă să-l oprească pe Emil Gânj. Urmează lovituri puternice în uşă, geamuri sparte, strigăte şi disperare. În casă se aflau Anda, fiul ei de trei ani, mama tinerei şi alţi doi copii.

Gânj, condamnat şi în trecut pentru omor calificat, e acum pe lista Most Wanted a celor de la Europol şi e liber

Mama Andei iese cu copiii în stradă şi cere ajutor. În acel moment, Emil Gânj intră în casă. A fost ultimul strigăt al Andei. După ce a ucis-o, Emil Gânj dat foc locuinţei. Şi s-a făcut nevăzut. "Nu trebuia să deschid uşa. Eu am avut o reacţie aşa că sare pe geamul de acolo şi se bagă şi imediat să deschid uşa să dau drumul la copii afară să nu-i omoare", a declarat mama Andei. La mai bine de patru luni de la tragedie, mama Andei încă trăieşte cu groază momentul. "Pur şi simplu sunt distrusă, nu mai pot. Parcă s-a simţit din nou tragedia acuma", spune femeia.

De atunci, frica că s-ar putea întoarce oricând e permanentă. "Suntem stresaţi zi şi noapte. Stăm tot cu frică să nu apară peste noi. Băiatul îl ţin doar în ogradă, nu îl las să iasă că mi-e frică să nu iasă de undeva", a declarat mama Andei. Au fost săptămâni de căutări şi percheziţii fără rezultat. Poliţia încă nu a reuşit să îi dea de urmă criminalului. "Ceva de strigat la cer! Se poate întoarce oricând la noi. Nu are cum să trăiască, dacă cineva nu îl ajută. Cineva îl ajută cu mâncare, cu apă, cu haine", a declarat mama Andei.

De la Bruxelles, eşecul autorităţilor e recunoscut chiar de şeful statului. "În acest moment, există multe categorii de persoane care nu sunt protejate corespunzător de statul român", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Fiul Andei a rămas în grija bunicii. Surorile ei sunt acum într-un centru pentru victimele violenţei domestice. Emil Gânj, condamnat şi în trecut pentru omor calificat, e acum pe lista Most Wanted a celor de la Europol şi e liber.

