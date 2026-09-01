Armatele lumii sar pe experții militari ucraineni. Cum l-a cooptat Italia pe "creierul" războiului cu drone

Fostul ministru ucrainean al apărării Mihailo Fedorov, unul dintre principalii arhitecți ai războiului cu drone şi, mai nou, un critic al preşedintelui Volodimir Zelenski, va fi consilierul ministrul italian al Apărării. Numirea sa arată cum încearcă armatele lumii, inspirate de războiul din Ucraina, să se adapteze schimbărilor de pe câmpul de luptă, explică The New York Times.

Fostul ministru al Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, în timpul unei conferințe de presă comune cu ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, la Kiev, 11 mai 2026 - Profimedia

La doar câteva săptămâni după ce a fost demis de președintele Volodimir Zelenski, Mihailo Fedorov a fost cooptat pentru a-l consilia pe ministrul italian al Apărării pe probleme de strategie militară modernă.

Numirea lui Fedorov, considerat un arhitect al războiului cu drone, arată că războiul declanșat de Rusia în Ucraina a schimbat fundamental modul în care se desfășoară conflictele militare în secolul XXI. Țările din întreaga lume încearcă acum să-și adapteze armatele la noile tehnologii dezvoltate pe câmpul de luptă din Ucraina, explică NYT.

Fedorov nu va fi plătit de guvernul italian

Anunțul a fost făcut vineri de Guido Crosetto, ministrul italian al Apărării. "Într-un peisaj caracterizat de transformări bruște și fără precedent, în care schimbarea reprezintă o constantă, este esențial să căutăm oportunități de dialog și de împărtășire a experiențelor", a transmis acesta într-un comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Separat, într-o postare pe rețelele sociale, Fedorov a declarat că își va pune expertiza la dispoziția Italiei "pentru adoptarea tehnologiilor moderne de război, consolidarea sectorului său de apărare și adaptarea la noile provocări globale de securitate".

Numirea este rezultatul unei înțelegeri directe între cei doi și nu al unui acord oficial între guvernul italian și cel ucrainean. Crosetto are și alți experți externi care îl consiliază în politica industrială și inteligența artificială. Potrivit Ministerului italian al Apărării, Fedorov nu va fi plătit pentru serviciile sale de consultanță.

De ce l-ar fi demis de fapt Zelenski pe Fedorov

În vârstă de 35 de ani, Fedorov este un personaj popular în Ucraina, unde a devenit un simbol al generației de după câștigarea independenței. A contribuit la modernizarea sectorului de apărare al țării, inițial în calitate de ministru al Transformării Digitale.

După ce a preluat funcția de ministru al Apărării în ianuarie, Fedorov a intrat frecvent în conflict cu liderii militari mai în vârstă, în special cu comandantul armatei, Oleksandr Sîrski, care s-a opus inițiativelor de a folosi roboți în locul oamenilor și de a reforma controversatul sistem de recrutare.

Zelenski susține că l-a demis pe Fedorov în iulie pentru a pune capăt acestei dispute. În societatea ucraineană, măsura a fost considerată o încercare a lui Zelenski de a scoate din joc un oficial care se contura a fi un rival politic pentru liderul de la Kiev.

Demiterea a declanșat proteste rare la Kiev pe timp de război, forțându-l pe Zelenski să îl înlocuiască și pe generalul Sîrski cu un nou comandant suprem. Înlocuitorul său, general-maiorul Mihailo Drapatîi, face parte dintr-o generație mai tânără de ofițeri ucraineni, fiind și el un susținător al reformelor în strategia militară a Ucrainei. Zelenski nu l-a repus însă pe Fedorov în funcție.

Fedorov a transmis presei sâmbătă că va continua să locuiască în Ucraina și să se concentreze pe "sprijinirea Ucrainei pentru a opri inamicul". El și-a apărat decizia de a lucra cu o putere străină, subliniind că și alți foști oficiali din alte țări au fost recrutați pentru a consilia guvernul ucrainean.

"Acest rol nu presupune divulgarea de secrete de stat sau transferul de informații specializate necesare pentru dezvoltarea, producerea sau utilizarea produselor militare", a scris pe un grup de WhatsApp o reprezentantă a lui Fedorov.

Reacții mixte în Italia la numirea lui Fedorov

Numirea lui Fedorov a provocat reacții mixte în Italia, unde atât politicienii de stânga, cât și cei de dreapta au criticat continuarea sprijinului financiar pentru Ucraina.

În timp ce guvernul se concentrează pe Ucraina, pentru noi "ITALIA ȘI POPORUL ITALIAN RĂMÂN PE PRIMUL LOC", a scris într-o postare pe rețelele sociale Roberto Vannacci, lider de extremă dreapta și fost general.

Crosetto și-a ales consilier de la "una dintre cele mai eșuate, prost guvernate și corupte țări din Europa", a scris într-un editorial publicat duminică Marco Travaglio, directorul publicației anti-sistem Il Fatto Quotidiano.

În schimb, jurnalistul Jacopo Iacoboni a scris în La Stampa (publicație centristă) că Fedorov este "unul dintre greii scenei globale", iar numirea sa este "cu siguranță un succes".

Mai mulți experți italieni în domeniul apărării susțin că experiența lui Fedorov s-ar putea dovedi extrem de valoroasă în încercarea guvernului de a moderniza armata.

Ucraina a devenit "un laborator tragic al inovației", a explicat Alessandro Marrone, expert în apărare la Institutul pentru Afaceri Internaționale, un think tank din Roma. El a mai spus că Italia ar avea de câștigat de la "o persoană cu experiență directă asupra modului în care forțele armate s-au schimbat profund și rapid în doar câțiva ani în Ucraina".

General-locotenentul Pietro Serino, fost șef de Stat Major al Armatei Italiene, a declarat că speră ca Fedorov să ajute Ministerul Apărării să accelereze achizițiile de echipamente militare. El s-a plâns că acum durează prea mult, "între 9 și 18 luni", ca o dronă să fie autorizată pentru utilizare militară.

Nu este clar dacă ministrul italian al Apărării va avea suficient timp pentru a pune în aplicare recomandările lui Fedorov, în condițiile în care anul viitor sunt alegeri în Italia.

În plus, unii experți s-au întrebat în ce măsură va putea Fedorov să împărtășească informații tehnologice sau strategice detaliate.

"Problema este dacă Fedorov are libertatea de a împărtăși tehnologii concrete sau doar idei generale de ordin strategic", a concluzionat Gregory Alegi, istoric la Universitatea Luiss Guido Carli din Roma.