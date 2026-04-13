Video "Erau băieți cuminți". Mihai şi David au murit la doar 20 de ani, într-un accident cumplit în pădurea Snagov
Doi prieteni în vârstă de 20 de ani au murit, în ziua de Paște, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în pădurea Snagov! S-a întâmplat noaptea, pe un drum neluminat, după ce șoferul a ratat o curbă. Impactul a fost atât de puternic încât un telefon pe care băieții îl aveau în mașină a inițiat un mesaj SOS.
La volanul mașinii era Mihai, un tânăr de 20 de ani din București. Însoțit de prietenul său David, de aceeași vârstă, băiatul conducea cu viteză o mașină de 600 de cai putere, pe drumul care străbate pădurea Snagov.
Mașina s-a izbit de un arbore de mari dimensiuni, apoi s-a răsturnat pe plafon. Telefonul unuia dintre băieți s-a activat în momentul accidentului și a trimis un mesaj SOS pentru apelarea rapidă a serviciilor de urgență. Echipele de intervenție nu au putut face nimic pentru salvarea tinerilor.
"Sunt băieți cuminți. Nu făceau incidente absolut deloc.
Era un băiat de nota 10. N-aveam cuvinte.
Era un copil exemplu, dacă mă întâlneam cu el de cinci ori pe stradă, 'Să trăiți! Să trăiți!'" spuneau cei care i-au cunoscut pe băieți.
"În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Ilfov" a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov, Andreea Bădiță.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.
