Video Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov

Tragedie şi aseară în pădurea Snagov din judeţul Ilfov! Doi tineri au murit, după ce şoferul maşinii s-a lovit de un copac şi s-a răsturnat. 

de Redactia Observator

la 13.04.2026 , 07:32

Băiatul ar fi circulat cu viteză, iar impactul a fost atât de puternic, încât, ambele victime au rămas încarcerate.

Pompierii i-au scos dintre fiare în timp util, însă, din păcate, nu mai prezentau semne vitale, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Trupurile neînsufleţite au fost transportate la INML.

Potrivit surselor Observator, la volan se afla un tânăr de doar 20 de ani. Poliţiştii fac acum cercetări pentru a afla cum s-a produs accidentul. 

