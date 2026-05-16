Un bărbat din Prahova a fost arestat preventiv după ce şi-ar fi obligat concubina să se prostitueze

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru că ar fi obligat-o pe concubina sa să practice prostituţia, el însuşindu-şi sumele de bani obţinute de către victimă, informează, sâmbătă, Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.

de Redactia Observator

la 16.05.2026 , 16:18
"Din probele administrate în cauză a rezultat că, pe parcursul anului 2026, bărbatul în cauză, prin acte de violenţă fizică şi psihică, ar fi determinat o persoană vătămată, cu care s-ar fi aflat într-o relaţie de concubinaj, să practice prostituţia. Sumele de bani obţinute de către victimă ar fi fost însuşite de către cel în cauză, acestea reprezentând unica sursă de venit a acestuia. Pentru a se asigura că persoana vătămată acţiona conform indicaţiilor, bărbatul ar fi transportat-o în diverse locaţii, din municipiul Ploieşti, unde victima ar fi fost obligată să racoleze clienţi. De asemenea, aceasta ar fi fost obligată, sub ameninţarea unor acte de violenţă, să îi comunice, imediat, suma obţinută din întreţinerea relaţiilor sexuale contra cost", menţionează sursa citată, conform Agerpres.

De asemenea, potrivit reprezentanţilor IJP Prahova, în încercarea de a pune capăt exploatării sexuale, victima ar fi încercat, în mai multe rânduri, să părăsească locuinţa comună, însă, prin diferite metode, bărbatul ar fi determinat-o să revină, ulterior exercitând acte de violenţă asupra acesteia.

În urma percheziţiei efectuate la domiciliul celui în cauză de către poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti, au fost descoperite şi ridicate mijloace de probă.

Vineri, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea bărbatului, iar sâmbătă judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova şi jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti, mai precizează informarea transmisă de reprezentanţii IJP Prahova. 

