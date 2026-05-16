Franţa deschide o anchetă privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi

Un judecător francez a fost desemnat să conducă o anchetă privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, după ce o instanţă din Paris a decis că plângerile depuse de organizaţii pentru drepturile omului sunt admisibile, a anunţat sâmbătă Parchetul Naţional Antiterorist din Franţa, citat de Reuters .

Ancheta vizează acuzaţii de tortură şi dispariţie forţată şi vine după decizia Curţii de Apel din Paris din 11 mai, care a acceptat plângerile depuse de organizaţiile TRIAL International şi Reporters Without Borders.

O plângere separată depusă de organizaţia DAWN, fostul angajator al lui Khashoggi, a fost declarată inadmisibilă.

Khashoggi a fost ucis şi dezmembrat în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, în octombrie 2018, de agenţi saudiţi. Serviciile de informaţii americane au concluzionat ulterior că operaţiunea a fost aprobată de prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman.

Prinţul moştenitor a negat că ar fi ordonat uciderea, dar a recunoscut că aceasta a avut loc "sub supravegherea" sa.

Deschiderea anchetei în Franţa adaugă un nou front juridic într-un dosar care a avut până acum puţine consecinţe judiciare la nivel internaţional.

În 2022, un tribunal din Turcia a suspendat procesul împotriva a 26 de suspecţi saudiţi şi a transferat cazul autorităţilor saudite, decizie criticată de organizaţiile pentru drepturile omului.

În Statele Unite, administraţia fostului preşedinte Joe Biden i-a acordat imunitate lui Mohammed bin Salman după numirea acestuia ca prim-ministru, ceea ce a dus la respingerea unui proces civil intentat de logodnica lui Khashoggi.

Legislaţia franceză permite deschiderea unor anchete privind crime grave comise în afara ţării, însă eventualele urmăriri penale necesită, de regulă, prezenţa suspecţilor pe teritoriul Franţei.

Guvernul saudit nu a comentat imediat informaţiile.

