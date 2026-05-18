România este în rolul principal în seara aceasta la Festivalul de la Film de la Cannes. Pelicula Fjord a lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în rol principal, are premiera mondială pe Coasta de Azur. Criticii cred că este una dintre favoritele la marele trofeu. Înainte de proiecţie, actorii şi membrii echipei de producţie au dezvăluit câte ceva din culisele filmului, în exclusivitate pentru echipa Observator de la Cannes.

Alături de iubita lui, actriţa Annabelle Wallis, Sebastian Stan a fost tot un zâmbet cu o seară înaintea marii premiere. Pentru prima dată în carieră, actorul devenit cunoscut din filme cu super-eroi a jucat un rol în limba română, într-un film regizat de un cineast român.

S-a format coadă la intrarea în sala unde urma să fie proiectat filmul.

"Eu, deocamdată, sunt locul 4, în ultima linie şi 20-30 de bilete se dau, deci, eu aş zice că intru", a spus o româncă venită să vadă filmul lui Mungiu.

În filmul Fjord joacă şi Adrian Titieni, Ana Bodea şi Renate Reinsve, din Norvegia, considerată una dintre stelele cinematografiei europene. Cei mai tineri artişti ai peliculei au povestit în exclusivitate pentru Observator experienţele din timpul filmărilor.

"A fost o experienţă uimitoare să joc într-un film alături de Sebastian şi de Renate", a spus actorul Ciprian Breazu.

"Arată diferenţele culturale foarte bine, are un mesaj foarte bun şi recomand filmul acesta", a declarat actriţa Vanessa Ceban.

Fjord spune povestea unui cuplu româno - norvegian ale căror puternice convingeri religioase sunt puse la încercare după ce se mută din România într-un sătuc din Norvegia, împreună cu cei cinci copii.

Înaintea premierei de la cel mai mare festival de film din lume, echipa lui Cristian Mungiu a fost invitată pe un iaht din Cannes, unde şi-au amintit de marile provocări ale producţiei.

"A fost o producţie care a avut echipe din Norvegia, din Danemarca, Suedia, Finlanda, România. Să aliniezi toate lucrurile astea şi toată lumea să se ducă în aceeaşi direcţie, a fost unul dintre lucrurile plăcute, nu neapărat grele", a spus Bogdan Dumitru, membru al echipei post-producţie.

"Rămâne acum să vedem reacţia publicului, asta este cel mai important pentru noi. Să vedem cum va fi primit", a precizat şi Mircea Olteanu, tot din echipa de post-producţie.

Alături de Cristian Mungiu, la Festivalul de la Cannes a fost selectat şi filmul regizorului Radu Jude "Jurnalul unei cameriste", la secţiunea care promovează pelicule de avangardă şi inovative. Trofeul Palme D'or va fi decernat sâmbătă.

