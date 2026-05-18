A stat 418 zile după gratii, iar acum statul trebuie să-i plătească ieşeanului despăgubiri de 700.000 de lei

Un ieșean a dat în judecată statul român după ce a fost condamnat în primă instanță pentru viol în formă continuată, iar în apel a fost achitat. Bărbatul a cerut 2,5 milioane lei ca daune morale pentru cele 418 zile petrecute în arest preventiv sau la domiciliu și cele 843 de zile în care se aflase sub control judiciar. Magistrații Tribunalului i-au dat parţial câştig de cauză, iar statul trebuie să îi dea acum 700.000 de lei.

Totul a început în noaptea de 25-26 octombrie 2020, când bărbatul şi un prieten au apelat la serviciile a două prostituate. Potrivit Ziarul de Iaşi, una dintre fete a refuzat să-l mai servească, pentru că se afla într-o stare avansată de ebrietate. Ar fi fost atacată și apoi violată, în timp ce prietenul acestuia o împiedica pe colega ei să intervină. Fata ar fi fost violată de două ori în acea noapte.

700.000 lei daune morale

Bărbatul a fost arestat pe 28 octombrie 2020, rămânând în arest preventiv timp de 340 de zile, până pe 3 octombrie 2021. Apoi, fusese trecut în arest la domiciliu până pe 19 decembrie, alte 77 de zile. Urmase o perioadă de 843 de zile, sub imperiul controlului judiciar. Bărbatul și-a susținut constant nevinovăția. În 2023, Judecătoria îl condamnase însă la 7 ani și 6 luni de închisoare, pentru viol în formă continuată, fiind reținute în sarcina lui două acte materiale ale infracțiunii. În aprilie 2024 însă, Curtea de Apel îl achitase.

Articolul continuă după reclamă

După câteva luni, ieşeanul a dat el în judecată statul român şi a demonstrat că acuzațiile care îi fuseseră aduse erau pure invenții. Fusese condamnat de Judecătorie practic doar în baza declarațiilor celor două prostituate, fără nicio probă concretă.

„Și pentru un necunoscător al dreptului materialul probator existent la dosarul cauzei putea duce la o singură concluzie logică, infracţiunea nu exista”, a spus Ionuț P.

Într-un final judecătorii au apreciat că o sumă de 700.000 lei acordată ca daune morale reprezintă o satisfacție echitabilă și proporțională pentru privarea injustă, nu nelegală, de libertate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰