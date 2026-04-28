Jaf de lux în Iaşi. Un hoț deja celebru în oraș a spart casa unui om de afaceri chinez. A furat bani şi bijuterii de 100 de mii de euro. Dar lovitura mare s-a transformat într-o afacere mică. Hoțul a dat averea pe nimic, grăbit să-și șteargă urmele și a fugit în celălalt capăt de ţară, în Ialomiţa. Milionarul chinez le-a dezvăluit reporterilor Observator că este îngrozit şi se teme că ar putea fi prădat din nou.

Hoţul cu experienţă a spart casa unui milionar chinez dintr-un complex exclusivist din Iași și a mers țintă la seif. Prada, o avere - bani, 15 mii de lei, şi bijuterii scumpe - mai multe ceasuri, o brăţara, o curea şi un colier. Omul de afaceri a descoperit dezastrul, a alertat poliţia, însă hoţul ieşise deja din scenă.

"A sustras mai multe bunuri de valoare, cauzând un prejudiciu de 100 de mii de euro.", spune un reprezentant al Poliţiei.

La patru zile după jaf, tâlharul a încercat să se scape de dovezi. Anchetatorii i-au luat urma de pe camerele de supraveghere.

Bărbatul a pus ranga pe care o folosit-o pentru spargerea locuinţei intr o geanta, apoi s-a plimbat cu ea pe străzile din oraş crezând că astfel i se va pierde urma. A decis să scape de ea sub acest pod şi a aruncat-o în râu.

Planul n-a rezistat însă prea mult. Ranga a fost recuperată de scafandr, iar traseul hoțului a continuat până în Ialomița, unde a fost prins în casa unei rude. Individul, în vârstă de 55 de ani, ar fi acționat la pont, susțin anchetatorii. După jaf, ar fi vândut bijuteriile pe preţuri de nimic. Păgubitul de lux este o figură cunoscută în Iași, cu firme care înregistrează milioane cifră de afaceri.

Afaceristul are un lanţ de magazine cu produse chinezeşti prin tot Iaşiul, dar a venit cunoscut după ce anul trecut a achiziţionat această clădire aflată chiar în centrul oraşului, care a costat patru milioane de euro.

Hoţul este şi el celebru în oraş. A mai fost condamnat pentru aceeaşi faptă. Spărgea uşile şi fura tot ce prindea. Acum, e acum în arest preventiv.

