Video 2 indivizi au intrat cu mașina în vitrina unui magazin de lux din Paris și au furat produse de 200.000 euro

Jaf violent în inima Parisului, aproape de Champs-Elysees. Doi indivizi cu fețele acoperite au intrat cu un autoturism în vitrina unui magazin de lux. Indivizii au furat rapid genți de firmă, în valoare de cel puțin 200.000 de euro, după care au fugit cu o altă mașină ce avea montat un girofar fals.

de Redactia Observator

la 26.05.2026 , 14:12
La Paris, poliția îi caută pe cei din spatele unui jaf comis peste noapte la magazinul Luxury Dress Code de lângă Champs-Elysees. Magazinul din arondismentul 8 a fost vizat de jaf în primele ore ale zilei de luni, 25 mai 2026.

Potrivit presei, mai multe persoane mascate au intrat cu o mașină în vitrina magazinului Luxury Dress Code de la adresa 157 rue du Faubourg-Saint-Honore, în jurul orei 04:30. După impact, au luat numeroase genți și au fugit cu același vehicul.

După cum relatează TF1 Info, citând surse din achetă, două persoane cu glugă au fost surprinse pe camere de supraveghere jefuind magazinul și fugind într-un Peugeot 208.

Poliția a reușit să urmărească traseul acestora de-a lungul Boulevard Haussmann și apoi pe Avenue de Messine. 

Prejudiciul inițial este estimat la cel puțin 200.000 de euro. Suspecții sunt căutați în continuare. Aceștia s-au îndreptat spre nord, iar cazul a fost repartizat poliției judiciare din Paris.

Anchetatorii urmează să examineze imaginile de pe camerele de supraveghere ale orașului.

