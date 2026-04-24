România găzduieşte pentru prima dată un exerciţiu NATO dedicat luptei contra dronelor, ameninţarea care a schimbat deja regulile războiului modern. La Capu Midia, militari români şi aliaţii au testat cum pot detecta, urmări şi distruge aparatele fără pilot. Nu toate scenariile au decurs, însă, perfect. Patru drone au scăpat de sub radarale armatei.

Cerul de deasupra poligonului Capu Midia este plin de drone. Unele caută ținte, altele le vânează.

"Acestea sunt cele mai noi drone intrate în dotarea Armatei Române, dronele Vector AI. Au rol de recunoaştere, cercetare şi supraveghere. Raza maximă este de +35km şi au o autonomie de aproximativ 3 ore. Sistemul este transportabil de un singur militar, se poate plia în rucsac şi este gata de zbor în câteva minute", explică Cristi Popovici, reporter Observator.

La exercițiu participă militari români și aliați, dar și operatori privaţi din industria de apărare. Armata română a testat şi sistemul de interceptare MEROPS, desfășurat de NATO pe flancul estic, pentru a contracara amenințarea dronelor Shahed. Militarii români au ratat însă interceptarea.

Articolul continuă după reclamă

"Ţinta care a fost vânată pe parcursul acestui test, care este una mai greu de a fi vânată decât situaţiile reale, a fost diferită pentru a face testul mai greu. A zburat la un moment dat în cerc cu o rază foarte mică şi după ce a fost identificată ţinta cu amprentă termică pe ultima secvenţă a făcut un viraj extrem de brusc, care nu prea se întâmplă în ceea ce s-a desfăşurat până acum în Delta Dunării", explică Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale.

"Acesta nu a fost un exerciţiu pentru verificarea capacităţii de luptă. Acest insucces ne face să ne punem întrebări şi să vedem ce putem să facem pentru a fi mai buni mâine decât astăzi", explică Lt. Gen. Dragoș Iacob, locțiitor șef stat major.

În acest moment, România are soluții limitate pentru a doborî aparatele de zbor fără pilot. Unele dintre ele sunt vechi de 40 de ani.

"Gepardul este un blindat pe șenile, dotat cu radar și două tunuri automate. Astăzi reprezintă una dintre primele linii de apărare împotriva dronelor care zboară la joasă înălțime. Astfel de sisteme au fost dispuse inclusiv în zona Dunării, acolo unde România trebuie să reacționeze rapid dacă amenințările din războiul de peste graniță ajung și pe teritoriul nostru", explică Cristi Popovici, reporter Observator.

La exerciţiul de la Capu Midia au participat şi experţi ucraineni, veniți sa le explice generalilor NATO care sunt cele mai eficiente metode de combatere a dronelor tip Shahed, folosite atât de Rusia în Ucraina, cât şi de Iran în războiul din Orientul Mijlociu.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰