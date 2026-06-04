Şeful NATO, mesaj către bărbații ruși atraşi de promisiunile Kremlinului: "O să muriți în noroiul din Ucraina"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis miercuri un avertisment direct pentru tinerii ruşi şi familiile lor, în contextul războiului din Ucraina. Oficialul a spus, într-o conferinţă de presă la Kiev, că cei care se înrolează pentru a lupta de partea Rusiei riscă să fie trimişi pe front fără pregătire adecvată, cu echipamente slabe şi cu şanse foarte mari să fie ucişi sau răniţi.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a avertizat miercuri pe tinerii ruşi că, cel mai probabil, vor muri dacă se înrolează pentru a participa la războiul Rusiei din Ucraina, potrivit Reuters.

"Vi se vinde o afacere proastă", a spus Mark Rutte, în timpul unei conferinţe de presă susţinute la Kiev, într-un mesaj adresat direct "tinerilor ruşi şi familiilor lor".

Oficialul NATO a susţinut că bărbaţii care aleg să meargă pe front nu primesc pregătirea necesară şi sunt trimişi la luptă în condiţii extrem de dure.

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"Bărbaţi ca voi, care se alătură luptei, nu vor fi instruiţi. Echipamentul pe care vi-l vor oferi este sub standarde. Există o şansă foarte mare să muriţi sau să fiţi răniţi cât timp sunteţi acolo", a declarat Rutte.

"Şi sunt şanse ca, dacă sunteţi răniţi, să fiţi lăsaţi să suferiţi în noroi şi să muriţi", a adăugat secretarul general al NATO.

Pierderi "absolut uluitoare" pentru Rusia

Mark Rutte a mai afirmat că Rusia suferă pierderi "absolut uluitoare" în Ucraina. Potrivit acestuia, peste 30.000 de militari ruşi mor în fiecare lună pe front, cifre pe care şeful NATO le-a mai invocat şi anterior.

"Asta înseamnă că pierde mai mulţi oameni într-o lună decât a pierdut Uniunea Sovietică în 10 ani, în anii ’80, în Afganistan", a spus Rutte.

Secretarul general al NATO a subliniat că aceste pierderi nu sunt doar statistici, ci pot deveni realitatea celor care aleg să se înroleze.

"Nu este ceva abstract", a spus el. "Probabil veţi fi voi."

Rusia promite salarii mari recruţilor

Rusia descrie oficial conflictul drept o "operaţiune militară specială" şi le promite recruţilor salarii mari pentru a se alătura armatei.

Moscova a susţinut de mult timp că extinderea NATO spre est, după încheierea Războiului Rece, precum şi perspectiva aderării Ucrainei la alianţă reprezintă o ameninţare existenţială la adresa securităţii sale.