Suntem în Parlamentul României, locul unde peste o mie de angajaţi primesc spor pentru condiţii vătămătoare generate de radiaţiile electromagnetice. Mai exact, celebrul spor de antenă. Cu un tester profesional pentru măsurarea acestor unde, cautăm pericolul invizibil.

"Valori mici şi lângă biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor". Valorile considerate periculoase pentru organism încep de la 60 volţi per metru, unitatea de măsură pentru intensitatea electromagnetică. Pe holurile Camerei Deputaţilor, peste tot măsurătorile arată indici aproape zero.

"Suntem în lift şi urcăm la etajele superioare pentru a vedea dacă acolo există vreun pericol. Aparatul ne arată aici o valoare 0.70 - 0,80. Mult, mult sub limita de 60 de volţi per metru. Şi am ajuns şi în sala de plen a Parlamentului. Şi aici valori foarte mici. Nu există niciun pericol din punctul de vedere al undelor electromagnetice", arată reporterul Observator.

Vezi și

Sporul de antenă, tăiat la 300 de lei

1.500 de lei pe lună este sporul primit de funcţionarii din Parlament pentru presupusele radiaţii în care muncesc. Sporul va fi tăiat la 300 de lei, de la 1 august, ca parte a măsurilor de austeritate asumate de Guvern.

De ce se ia totuşi acest spor de antenă, în toate instituţiile publice? "Pentru că s-a perpetuat această idee că ar exista un mediu nociv al diverselor câmpuri electromagnetice. Cred că este un test al adevărului pe care îl faceţi", a declarat Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei.

În mijlocul experimentului, angajaţii de la Serviciul de Pază ne roagă să verificăm dacă staţiile lor de comunicaţii sunt periculoase. Sunt singurele valori mai ridicate pe care le-am găsit după o zi de măsurători. Dar tot sub limita de pericol de 60 de volţi per metru. E timpul să schimbăm clădirea.

Guvernul României este o altă instituţie unde angajaţii primesc acel spor pentru condiţii vătămătoare. În realitate, însă, valorile înregistrate de aparat sunt unele normale, la fel ca pe stradă.

Radiocom este compania care măsoară nivelul radiaţiilor electromagnetice la stat. Care sunt acele instituţii, dar mai ales unde există pericol, care să justifice acordarea sporului? Sunt întrebări la care Radiocom a refuzat să ne răspundă, pe motiv de confidenţialitate a datelor.

"Vă spun eu că nu o să mai fie confidenţiale. O să le cer şi o să vi le dau, dacă Doamne fereşte, nu o fi ceva critic acolo. Sunt nişte bani care se mută între ele, nu e nimic secret!", susţine Radu Miruţă, ministrul Economiei.

Sute de mii de bugetari primesc acest spor. În mod normal, el ar trebui acordat celor care lucrează în mină, la reţelele electrice, la gaze sau angajaţilor din apropierea radarelor de mare putere. Legea a permis însă statului să ofere acest spor aproape tuturor bugetarilor iar asta ne costă 6 miliarde de lei pe an.

"Este clar că cine a pus acel spor de antenă a dorit să crească salariile oamenilor. Şi probabil din cauza legislaţiei a căutat o chichiţă prin care poate să crească salariile. Radiaţiile care sunt de unde radio au limite care sunt de sute de ori mai mici decât lumina pe care o primim de la soare", spune Cristian Presură, profesor de fizică.

Radiaţiile emise de antenele de pe bloc

Şi pentru a mai demonta un mit, am măsurat şi radiaţiile emise de antenele de telefonie de pe bloc. "20, s-a dus până în 20!" Adică o treime până la limita de pericol

La final, vă arătăm şi ce înseamnă cu adevărat limita de pericol: "Valori într-adevăr mari ale undelor electromagnetice am găsit doar lângă această antenă satelit. Doar dacă senzorul este lipit efectiv de antenă. Dacă ne îndepărtăm un pic, revenim la valori normale. Deci, angajaţii statului şi-ar merita acel spor de pericol doar dacă ar sta lipiţi de acest tip de antenă, ceea ce, în realitate, binenţeles că nu se întâmplă nicăieri".

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că v-aţi mai permite un credit pentru locuinţe după 1 august? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰