Atenţie la cea mai mare escrocherie de sezon: revelionul fake! O mulţime de anunţuri de pe internet oferă vile elegante de închiriat pentru vacanţa de Anul Nou şi bilete la spectacole de neratat. Multe sunt false, însă, dar imaginile sunt greu de deosebit de cele reale. Un experiment Observator arată cât de uşor poţi cădea în astfel de capcane şi ce poţi face să te fereşti.

În ofertele otrăvite, escrocii combină fotografii şi preţuri irezistibile. Acestea ar trebui să fie primele semne de întrebare. Cine nu şi le pune, rămâne fără bani şi petrecerea de Revelion. O păgubită încearcă de aproape un an să recupereze paguba.

"Am trimis un avans. Undeva la 1.500 de lei. Cu vreo două zile înainte să plecăm ne-am uitat noi pe locația aia. Nu exista locația. Nu ne-a mai răspuns, l-am sunat, ne-a blocat numărul", povesteşte o păgubită.

Cum poţi rata vacanţa de Anul Nou

Observator a făcut un experiment pentru a demonstra că orice ofertă trebuie verificată. În mai puțin de zece minute am reușit să generez cu inteligența artificială câteva imagini cu o cabană. Am vrut ceva mai rustic, undeva la munte. Să zicem că e în Bușteni. Arată chiar bine, și eu mi-aș face Revelionul aici. E momentul să o punem la bătaie. Să vedem câte persoane sunt interesate de o ofertă. Au trecut trei ore, am deja X persoane care așteaptă să le trimit o ofertă. Da... bună ziua. Din păcate vila nu e reală, nu, am vrut să facem un experiment. Da... îmi pare rău.

Ca să fii sigur că nu pici victima unei escrocherii, află de pe site-ul oficial numărul de telefon al proprietăţii şi sună pentru a verifica rezervarea. Citeşte şi recenziile lăsate de foști clienți și controlează grupurile care semnealează astfel de înşelătorii pe reţelele sociale.

"Dacă aveți suspiciuni, discutați cu proprietarii pensiunilor din zonă. Nu efectuați plăți în avans către persoane necunoscute. Verificați existența reală a locației prin intermediul aplicațiilor de localizare. Prețurile mult prea mici pentru această perioadă pot reprezenta un semn clar al unei posibile înșelăciuni", a declarat Cătălina Toma, Poliția Capitalei.

Escrochii încearcă să atragă victime și cu anunțuri despre concerte şi festivaluri inexistente la care vând bilete. Directoratulu de Securitate Cibernetică a primit recent numeroase reclamații în acest sens.

