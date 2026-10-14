Explicaţia Primăriei pentru invazia de şobolani din Capitală. Unde au dispărut "capcanele" pentru rozătoare

Imaginile cu zeci de şobolani care se plimbă nestingheriţi pe un trotuar din centrul Capitalei au stârnit un val de reacţii pe reţelele sociale. Primăria Bucureşti susţine că a intervenit de mai multe ori în zona Pieţei Sf. Vineri, însă măsurile de deratizare nu au avut efectul dorit. Staţiile cu substanţe împotriva rozătoarelor au fost furate sau vandalizate, iar oamenii continuă să arunce resturi alimentare şi gunoaie în zonă. Primarul Ciprian Ciucu a cerut noi măsuri pentru a elimina focarul de şobolani.

Primăria explică invazia de șobolani din centrul Capitalei. Ce au descoperit echipele de deratizare - Primăria Municipiului Bucureşti | Facebook

Primăria Municipiului bucureşti (PMB) precizează, miercuri, că încă din luna mai, reprezentanţii Companiei Municipale Eco Igienizare (CMEIB), alături ADP Sector 3, au intervenit în zona Pieţei Sf. vineri, pe terenul administrat de Primăria Sectorului 3, plin de şobolani. Astfel, aceştia au găsit "numeroase galerii săpate în spaţiul verde, deşeuri abandonate, resturi alimentare pe trotuar, provenite de la cetăţeni care hrănesc porumbeii", toate acestea favorizând apariţia rozătoarelor.

Staţiile de deratizare, furate sau vandalizate

"Pe 29 mai, Compania a aplicat raticide şi tratamente chimice direct în galerii; ADP Sector 3 a astupat şi tasat galeriile. În acest fel, a blocat ieşirea rozătoarelor şi a prevenit contactul oamenilor sau animalelor de companie cu substanţele toxice; Pe 3 iunie, CMEIB a revenit şi a verificat zona. Terenul PS3 era în continuare insalubru, iar staţiile de intoxicare fuseseră vandalizate sau furate. Din 21 rămăseră doar 7. Cei care hrănesc porumbeii le-au luat", precizează reprezentanţii PMB.

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Potrivit acestora, Compania de Igienizare a cerut ca Poliţia Locală Sector 3 să intervină şi să-i sancţioneze pe cei care depozitează deşeurile pe terenul PS3, aruncă resturi pentru păsări şi animale şi distrug în mod repetat staţiile cu tratament.

"Poliţia Locală ar fi trebuit să monitorizeze perimetrul. Ulterior, Compania Eco Igienizare a aplicat acolo încă două tratamente raticide. Şi acestea au fost furate. În continuare, pe acel teren sunt aruncate resturi alimentare, deşeuri menajere necolectate şi hrană pentru păsări/animale pe zona betonată şi pe spaţiul verde. Terenul este acoperit cu vegetaţie care favorizează cuibărirea: plantele ornamentale de tip tuia şi ienupăr oferă adăpost optim şi favorizează crearea galeriilor", explică PMB.

Ciucu cere îndepărtarea vegetaţiei care favorizează înmulţirea şobolanilor

Primarul general Ciprian Ciucu spune că în acest moment în zonă sunt amplasate 29 de staţii de intoxicare, iar celor de la ADP S3 le-a solicitat să toaleteze sau că defrişeze plantele ornamentale care favorizează adăpostirea rozătoarelor şi să reamenajeze peisagistic perimetrul.

"Este necesar să înlocuiască stratul de pământ existent cu unul grosier de nisip şi surplus de pietriş, corelat cu amplasarea de plante specifice solului nisipos, pentru a împiedica fizic săparea galeriilor. Celor de la Poliţia Locală Sector 3 şi Salubritate Sector 3 le-am pus în vedere să monitorizeze zona şi să o menţină curată", adaugă primarul Capitalei.

Imaginile cu şobolani pe străzile Capitalei au stârnit un val de reacţii pe internet

Imagini cu numeroşi şobolani care au invadat un trotuar din centrul Bucureştiului au fost distribuite pe reţelele sociale, în urmă cu câteva zile, determinând multe comentarii şi critici.

"Cine zice că Bucureştiul nu are viaţă de noapte?", este textul care însoţeşte un video cu peste 10 şobolani filmaţi pe trotuar, în zona Sf. Vineri, din centrul Capitalei, pe pagina de Facebook Bukureştiul.

Filmarea a strâns mii de vizualizări şi sute de distribuiri şi de comentarii, majoritatea ironice sau care reclamă că şi în alte zone din Capitală este la fel sau că rozătoarele ies şi ziua pe străzi, nu doar noaptea.