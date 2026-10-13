Imagini revoltătoare în centrul Capitalei, unde zeci de șobolani au fost filmați în timp ce mișunau pe un trotuar din zona Pieței Sfânta Vineri. Videoclipul, distribuit de sute de persoane pe rețelele sociale, a stârnit un val de reacții. Primăria Capitalei confirmă că a primit mai multe sesizări privind prezența rozătoarelor în zonă și că au fost efectuate intervenții de deratizare. Cu toate acestea, șobolanii continuă să apară, iar autoritățile atrag atenția că deșeurile abandonate și sursele de hrană disponibile reduc eficiența tratamentelor.

Zeci de șobolani au fost surprinși într-o filmare realizată pe un trotuar din centrul Bucureștiului, în apropierea Pieței Sfânta Vineri. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook Bukureștiul, însoțite de mesajul ironic "Cine zice că Bucureștiul nu are viață de noapte?".

Videoclipul a fost distribuit de sute de utilizatori și a provocat numeroase reacții, mulți dintre cei care au comentat imaginile reclamând prezența rozătoarelor și în alte cartiere ale Capitalei.

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Primăria Capitalei a primit mai multe sesizări privind prezența șobolanilor

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei pentru București.ro, în zona Pieței Sfânta Vineri au fost înregistrate trei reclamații privind prezența șobolanilor, în lunile februarie, martie și mai 2026. În luna iulie, autoritățile s-au autosesizat cu privire la aceeași problemă.

În urma sesizărilor, echipele Companiei Municipale Eco-Igienizare București S.A. (CMEIB) au efectuat intervenții punctuale pentru verificarea și completarea stațiilor de intoxicare a rozătoarelor.

"În toate aceste cazuri, echipele companiei au efectuat verificări și au intervenit punctual pentru inspectarea stațiilor PVC cu raticid. Au fost luate măsuri pentru completarea sau înlocuirea raticidului și, în funcție de configurația perimetrului, pentru suplimentarea numărului de stații de intoxicare", a transmis Primăria Capitalei.

În ciuda acestor măsuri, prezența șobolanilor continuă să fie semnalată în zonă.

Gunoaie abandonate și hrană lăsată pentru animale, printre cauzele înmulțirii șobolanilor

Autoritățile susțin că eficiența intervențiilor de deratizare este afectată de condițiile din zonele în care apar rozătoarele.

Controalele efectuate în luna mai 2026 au evidențiat prezența unor cantități mari de deșeuri menajere abandonate pe trotuare și spații verzi, dar și a unor coșuri de gunoi deteriorate sau supraîncărcate.

De asemenea, inspectorii au identificat recipiente cu hrană și apă destinate pisicilor și păsărilor, amplasate în apropierea blocurilor. Acestea pot constitui surse suplimentare de hrană pentru șobolani.

"Deșeurile menajere necontrolate și spațiile comerciale cu profil alimentar asigură surse permanente și alternative de hrană pentru șobolani, reducând eficiența tratamentelor, indiferent de frecvența acestora", a explicat Primăria Capitalei pentru sursa citată.

Printre factorii care favorizează persistența problemei se numără și clădirile sau terenurile abandonate, precum și rampele de aprovizionare și de colectare a deșeurilor din apropierea unităților agroalimentare.

Bucureștenii reclamă prezența șobolanilor și în alte zone ale orașului

Problema rozătoarelor nu se limitează la zona Pieței Sfânta Vineri, potrivit comentariilor apărute pe rețelele sociale.

Mai mulți locuitori ai Capitalei susțin că au observat situații similare și în alte cartiere și se declară nemulțumiți de ritmul intervențiilor autorităților.

Primăria Capitalei atrage atenția că utilizarea substanțelor pentru combaterea rozătoarelor nu poate avea efectele dorite atât timp cât în spațiile publice persistă sursele de hrană și locurile care le oferă adăpost.

Eliminarea deșeurilor abandonate și igienizarea zonelor afectate sunt, potrivit autorităților, necesare pentru ca măsurile de deratizare să fie eficiente.