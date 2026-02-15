Au trecut aproape patru luni de la explozia devastatoare din cartierul Rahova, care a spulberat un bloc, a ucis patru oameni și a distrus zeci de vieți. Cei care au rămas fără case şi fără toată munca de-o viaţă sunt revoltaţi că nu au reuşit să se întoarcă în apartamentele lor, nici măcar să-şi mai ia din lucruri. Chiar dacă nu mai locuiesc acolo de luni bune, încă mai primesc facturi de electricitate şi gunoi.

17 octombrie 2025. În jurul orei 09:00, o explozie zguduie cartierul Rahova din Capitală. Trei etaje ale unui bloc se destramă, trei femei, printre ele şi o tânără însărcinată, pier pe loc. La două luni de la tragedie, o alta victimă a exploziei, o femeie de 78 de ani s-a stins din viaţa pe patul de spital.

"Oamenii care locuiau în scara blocului afectată de explozie nu au reuşit nici după patru luni să intre în apartamente, asta pentru că nu au permisiunea autorităţilor. Şi acum este risc de prăbuşire pentru că nu s-au făcut încă lucrările de punere în siguranţă a clădirii", explică Denisa Dicu, reporter Observator.

Ei spun că lucrările de consolidare întârzie din cauza birocraţiei.

Articolul continuă după reclamă

"Am înţeles că vor să îl pună în siguranţă, au avut nevoie de semnături, le-am dat. Să ne luăm ce e de valoare, să ne lase să intrăm", explică un locatar.

Elena are 76 de ani şi locuia, împreună cu soţul ei, la etajul 1. A văzut azi, pentru primă dată după explozie, blocul şi ceea ce a mai rămas din apartamentul ei.

"Cum să priveşti după 46 de ani, stând aici, locuind aici şi să pleci la vârsta de 75, 76 de ani cu chirie. Din octombrie, unde ne ducem noi, doi bătrâni şi în baston, aşa cum mă vedeţi, unde ne ducem noi să locuim dacă proprietarul nu mai încheie contract sau nu ne mai plăteşte chiria", explică Elena.

Cele 54 de familii afectate au primit, culmea, facturi la salubritate şi electricitate, deşi nu mai locuiesc în bloc.

"O factură de gunoi de 2317 kilograme în valoare de 2495 de lei, în contextul în care noi nu mai locuim în blocul ăsta din 17 octombrie. Şi pentru electricitate la fel", explică administratorul blocului.

Cele 54 de familii au, momentan, chiriile suportate integral de Primăria Capitalei. La atâta timp de la deflagraţie, ancheta e departe de a fi finalizată.

"Pe lângă firma de distribuție de gaze, procurorii de aici, de la Parchetul Curţii de Apel București, au pus sub acuzare recent şi compania de electricitate. Anchetatorii spun că operatorul nu s-ar fi asigurat că rețeaua de electricitate funcționează în parametrii", explică Denisa Dicu, reporter Observator.

Specialiştii Inspectoratului de Stat în Construcţii au stabilit că etajele 5, 6, 7 şi 8 ale imobilului ar trebui demolate.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰