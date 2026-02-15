Se împlinesc aproape patru luni de la explozia devastatoare din cartierul Rahova, care a spulberat un bloc și a distrus zeci de vieți. Oamenii au rămas fără case, fără economiile de-o viață și, spun ei, fără sprijinul promis de autorități. Ba mai mult, facturile curg, chiar dacă oamenii nu mai locuiesc acolo. Sunt noutăţi şi în anchetă, mai ales că luna trecută, bilanțul tragediei a crescut la patru morți, după ce o femeie de 78 de ani a murit pe patul de spital.

Au trecut patru luni de la explozia din Rahova, patru luni de când oamenii care locuiau în blocul afectat de deflagrație, nu au reușit să se mai întoarcă în casele lor. În total, sunt 54 de apartamente afectate, în care locuiau 54 de familii care, până acum, nu au reușit să intre deloc în bloc.

Denisa Dicu: Alături de mine este doamna Paraschiva Popa, este administratoarea blocului. Doamna Popa, aș vrea să vă întreb care au fost demersurile făcute de autorități în aceste patru luni după explozie.

Paraschiva Popa: Demersuri făcute de autorități? Nu prea văd ce demersuri. Doar promisiuni, promisiuni neîndeplinite. Practic, ne-au promis că pun blocul în siguranță. Nu l-au pus. Ne-a promis domnul Bolojan că dă hotărâre de guvern ca noi să nu ne pierdem dreptul de proprietate. N-am primit nici acea hotărâre de guvern. Care sunt promisiunile? N-am văzut nicio promisiune, până acum, să se îndeplinească ceva. Nimic.

Denisa Dicu: Cum vă descurcați? Unde locuiți? Știm că vi s-a dat acea chirie timp de un an de zile. Vă temeți că ați putea să o pierdeți după un an?

Paraschiva Popa: Cu siguranță că ne temem. Nu vă dați seama că, după patru luni de zile, nu s-a făcut absolut nimic, numai promisiuni. Ce promisiune avem noi că, după un an de zile, vom avea unde să stăm? Au trecut patru luni, nu s-a făcut nimic. Mai sunt două luni de zile. Cine ne garantează nouă, în continuare, chiria? Că, practic, toți ne-au promis ceva și nimic nu s-a făcut. Putem să mai avem încredere în cineva? Nu.

