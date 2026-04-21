Primele imagini din interiorul CET VEST Bucureşti cu incendiul care a lăsat mii de blocuri fără apă caldă

Centrala CET Bucureşti Vest este oprită temporar din cauza incendiului produs luni seara, consumatorii arondaţi fiind preluaţi de CET Grozăveşti pentru asigurarea continuităţii furnizării agentului termic, a anunţat marţi Electrocentrale Bucureşti SA. Marţi dimineaţă, mii de blocuri au fost afectate după deflagraţie.

"Din primele evaluări tehnice, cauza incidentului a fost un defect electric apărut în staţia de 6 kV din incinta CET Bucureşti Vest. În această staţie se afla inclusiv tabloul de comandă pentru tensiunea de curent continuu, care asigură alimentarea sistemelor de protecţie electrică. În urma incendiului, acest tablou a fost avariat, ceea ce a condus la scoaterea din funcţiune a protecţiilor electrice şi, implicit, la propagarea defectului în cascadă către staţia de 6 kV servicii generale şi către cele două transformatoare de 110/6 kV, unde s-au produs, de asemenea, incendii. Incendiul a fost lichidat în cursul nopţii de către echipele de intervenţie, iar în prezent se desfăşoară activităţi de evaluare a pagubelor şi de stabilire a măsurilor tehnice necesare", se menţionează într-un comunicat al companiei.

Potrivit sursei citate, intervenţia echipelor implicate - personalul operativ şi pompierii ISU Bucureşti-Ilfov - a contribuit decisiv la eliminarea oricărui risc pentru persoane şi la limitarea extinderii pagubelor. Compania menţionează că nu au fost înregistrate victime.

"Subliniem faptul că incidentul a fost limitat strict la incinta CET Bucureşti Vest şi nu a afectat alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici sau industriali din municipiul Bucureşti. În ceea ce priveşte alimentarea cu energie termică, avaria produsă face, pentru moment, imposibilă funcţionarea CET Bucureşti Vest. În colaborare cu Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti, au fost iniţiate manevrele necesare pentru preluarea consumatorilor arondaţi acestei centrale de către CET Grozăveşti, astfel încât continuitatea furnizării agentului termic să fie asigurată", se arată în comunicat.

În perioada următoare, în incinta CET Bucureşti Vest se vor desfăşura lucrări de reparaţii şi intervenţii tehnice specifice pentru remedierea avariilor produse.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a deplasat în cursul nopţii la CET Bucureşti Vest, unde luni seara a izbucnit un incendiu, pentru a verifica modul în care sunt gestionate intervenţiile şi pentru a dispune măsuri urgente de limitare a efectelor incidentului.

"Am fost în această noapte la CET Bucureşti Vest, imediat după izbucnirea incendiului, pentru a mă asigura că sunt luate rapid toate măsurile necesare. Am dispus intervenţii imediate pentru limitarea efectelor incidentului, menţinerea continuităţii în alimentarea cu energie termică şi electrică şi pregătirea reluării în siguranţă a activităţii", a anunţat în cursul nopţii ministrul Energiei, într-o postare pe Facebook. Potrivit acestuia, alimentarea cu energie a fost afectată temporar, fiind întrerupţi aproximativ 7 MW pentru opt minute, însă însă alimentarea a fost restabilită rapid.

CET Grozăvești asigură furnizarea agentului termic în parametri normali

ELCEN informează că CET Grozăvești funcționează în prezent în regim stabil de exploatare, asigurând furnizarea agentului termic necesar pentru alimentarea consumatorilor din sistemul de termoficare al municipiului București.

În acest moment, agentul termic este livrat la parametrii solicitați de operatorul de sistem, respectiv la o temperatură de 80°C, contribuind la menținerea continuității furnizării apei calde către consumatori.

Dispeceratele ELCEN și Termoenergetica București asigură coordonarea permanentă a regimului de funcționare, în vederea echilibrării sistemului de termoficare și a menținerii continuității serviciului public.

ELCEN monitorizează în permanență funcționarea instalațiilor și parametrii de livrare a agentului termic, în colaborare cu operatorul de distribuție, pentru asigurarea stabilității sistemului în condițiile actuale de exploatare.

