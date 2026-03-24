Fabrică de bani falşi, descoperită într-un sat din Suceava. Suspecţii prinşi cu 1.2 milioane de euro la ei

O rețea internațională specializată în falsificarea de bani a fost destructurată de procurorii DIICOT Iași, după o operațiune desfășurată simultan în România și Bulgaria. Anchetatorii au descoperit o adevărată „fabrică de bani” în județul Suceava și au ridicat bancnote false în valoare de peste 1,2 milioane de euro.

de Redactia Observator

la 24.03.2026 , 12:18
Marți, 24 martie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași au efectuat șase percheziții în județele Suceava și Ilfov, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și falsificarea de monedă.

Potrivit anchetei, gruparea ar fi fost formată în toamna anului trecut din patru persoane, trei români și un cetățean italian, și ar fi acționat în special din județul Suceava. Membrii rețelei ar fi adus din străinătate cantități mari de hârtie specială și ar fi pus bazele unei imprimerii clandestine într-un imobil aflat în construcție.

Suspecţii, prinşi cu 1.2 milioane de euro 

Surse din anchetă susțin că cetățeanul italian, cunoscut pentru activități similare la nivel internațional, ar fi avut rolul de a-i instrui pe ceilalți membri și de a facilita conexiunile externe pentru producerea și distribuirea banilor falși.

Operațiunea a avut o componentă internațională importantă. Luni, 23 martie, mai mulți suspecți au fost prinși în flagrant în Sofia, în timp ce transportau bancnote contrafăcute de 100 de euro, în valoare totală de aproximativ 1,2 milioane de euro. În același timp, anchetatorii au descoperit și un kilogram de cocaină.

În urma perchezițiilor din România, polițiștii au găsit echipamente de imprimare, componente electronice, hârtie specială și bancnote false de 50 și 100 de euro, confirmând existența unei veritabile linii de producție clandestină.

Anchetatorii cred că gruparea încerca să își extindă activitatea și în Bulgaria, unde membrii acesteia ar fi căutat să dezvolte noi legături infracționale.

Audierile au loc la sediul DIICOT Iași, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.

fabrica de bani falsi suceava
