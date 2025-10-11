Șapte persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT Covasna pentru falsificarea și vânzarea de documente oficiale, printre care acte de identitate, diplome și permise de conducere. Cinci dintre inculpați au fost arestați preventiv, informează DIICOT.

O rețea specializată în falsificarea și vânzarea de documente oficiale a fost destructurată de procurorii DIICOT Covasna. Potrivit unui comunicat al instituției, "la data de 9 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Covasna au dispus reținerea a 6 inculpați și măsura controlului judiciar față de o inculpată", cercetați pentru mai multe infracțiuni grave, între care constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, șantaj și înșelăciune.

Conform DIICOT, "inculpații au constituit o grupare infracțională organizată, acționând în mod coordonat pentru obținerea unor beneficii materiale substanțiale". Gruparea falsifica documente precum cărți de identitate, permise de conducere, diplome, cărți de muncă și adeverințe privind vechimea în muncă. Prețurile practicate variau între 2.000 de lei și 3.000 de euro pentru fiecare document.

În urma perchezițiilor domiciliare, anchetatorii au ridicat "documente, sisteme informatice (computere, telefoane mobile), imprimante profesionale, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă relevante pentru cauză".

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Covasna a dispus "arestarea preventivă a cinci dintre inculpații reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat".

Activitățile judiciare s-au desfășurat cu sprijinul Serviciului de Combaterea a Criminalității Organizate Covasna și al mai multor structuri teritoriale ale Poliției și Jandarmeriei, inclusiv brigăzile din Brașov, Cluj, Bacău, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea.

DIICOT precizează că "pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție".

Comunicatul DIICOT

"Urmare a comunicatului de presă nr. 1 din 09.10.2025, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 9 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna au dispus reținerea a 6 inculpați și măsura controlului judiciar față de o inculpată, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, complicitate la fals informatic, înșelăciune, complicitate la înșelăciune, șantaj, complicitate la șantaj, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În urma administrării probatoriului, a rezultat că inculpații au constituit o grupare infracțională organizată, acționând în mod coordonat pentru obținerea unor beneficii materiale substanțiale. Aceștia au falsificat și comercializat diverse documente oficiale, printre care cărți de identitate, permise de conducere, diplome și adeverințe de studii, cărți de muncă și adeverințe care atestă vechimea în muncă. Prețul solicitat pentru fiecare document a variat între 2.000 de lei și 3.000 de euro.

Pe parcursul perchezițiilor domiciliare au fost descoperite și ridicate documente, sisteme informatice (computere, telefoane mobile), imprimante profesionale, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Covasna a dispus arestarea preventivă a cinci dintre inculpații reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat.

Activitățile judiciare sunt efectuate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combaterea a Criminalității Organizate Covasna.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor Brigăzilor de Combaterea Criminalității Organizate Brașov, Cluj, Bacău și Constanța, Serviciilor de Combaterea Criminalității Organizate Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, Inspectoratelor Județene de Poliție Covasna și Brașov și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", se arată în comunicat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private? În spitalele de stat În spitalele private

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰