Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un brăilean de 32 de ani, teroare pe străzile din Brăila după ce s-a urcat beat turtă la volan

Un bărbat de 32 de ani din Brăila a fost pus sub control judiciar după ce a condus băut şi a provocat mai multe accidente.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 08:53

Cu o alcoolemie de 1,22 la mie, şoferul a provocat primul accident, soldat din fericire doar cu pagube materiale.

În momentul în care poliţiştii au sosit la faţa locului, bărbatul s-a urcat din nou la volanul maşinii şi s-a făcut nevăzut. În goana nebună a lovit un imobil. În cele din urmă, poliţiştii au reuşit să-l prindă pe fugar şi l-au dus la spital pentru prelevarea de mostre biologice.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

braila beat sofer
Înapoi la Homepage
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Comentarii


Întrebarea zilei
Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături?
Observator » Evenimente » Un brăilean de 32 de ani, teroare pe străzile din Brăila după ce s-a urcat beat turtă la volan