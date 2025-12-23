Un bărbat de 32 de ani din Brăila a fost pus sub control judiciar după ce a condus băut şi a provocat mai multe accidente.

Cu o alcoolemie de 1,22 la mie, şoferul a provocat primul accident, soldat din fericire doar cu pagube materiale.

În momentul în care poliţiştii au sosit la faţa locului, bărbatul s-a urcat din nou la volanul maşinii şi s-a făcut nevăzut. În goana nebună a lovit un imobil. În cele din urmă, poliţiştii au reuşit să-l prindă pe fugar şi l-au dus la spital pentru prelevarea de mostre biologice.

