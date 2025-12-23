Antena Meniu Search
Doi şoferi din Focşani s-au luat la bătaie în plină stradă, sub privirile şocate ale celorlalţi participanţi la trafic. Totul ar fi pornit de la un conflict verbal şi a degenerat rapid într-o confruntare fizică.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 08:32

Incidentul a fost filmat de un alt şofer şi publicat pe o reţea de socializare. În cele din urmă, doar poliţiştii au reuşit să îi despartă pe bărbaţi, chiar dacă pe imagini se observă două fenei care încearcă să aplaneze totul. Ambii bărbaţi au fost amendaţi.

"La data de 22 decembrie a.c, în jurul orei 13:13, prin SNUAU 112 a fost sesizat un conflict în trafic, produs în municipiul Focșani, pe strada Mare a Unirii. La fața locului, polițiștii au constatat că între doi participanți la trafic a izbucnit un conflict spontan, în cadrul căruia aceștia s-au împins reciproc. Persoanele implicate nu au dorit să depună plângere penală și nici să formuleze cerere pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, conform Legii nr. 26/2024", a transmis IPJ Vrancea.

Ambii bărbaţi au fost amendaţi.

