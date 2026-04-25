Weekendul acesta, Bucureștiul devine centrul unui univers fantastic. Fanii benzilor desenate, ai filmelor și jocurilor video s-au transformat în personajele preferate la Comic Con. Pasionații de gaming au încercat cele mai noi titluri și au explorat zone interactive inspirate din universuri precum The Walking Dead, Marvel sau Bridgerton.

Iubitorii de filme, seriale, benzi desenate și jocuri video s-au reunit la Comic Con, costumaţi şi perfect intraţi în rolul personajelor preferate.

Deși la prima vedere pare un eveniment dedicat copiilor, fenomenul i-a cucerit și pe adulți.

Mihaela are 28 de ani şi e educatoare. A venit la Comic Con în rolul personajului preferat din copilărie.

Pe lângă pricepere, pasionaţii de cosplay au avut nevoie şi de un buget deloc de neglijat. Să pozezi în propriul idol te poate costa şi 2.000 de euro. Şi nimeni nu mai pune la socoteală timpul investit.

"Cam 3 luni cu pauze, cam așa. Dar de capă, toată costumația e făcută de mine, inclusiv casca. Costumația la fel, casca este mulată 3D și costumația e făcută din spumă", explică un bărbat.

Pasiunea de a întruchipa personajul preferat, atât în port cât şi în joc actoricesc a strâns peste 250 de participanţi la concursul de cosplay organizat la Comic Con.

Marele premiu e 1.000, dar mai importantă e şansa concurenţilor de a-şi întâlni idolii din cultura coreeană. E cel mai mare eveniment dedicat pasionaţilor de gaming şi cosplay din Europa de Est.

Dacă la prima ediție Comic Con au participat vreo 10.000 de oameni, anul acesta, doar în primele două zile, numărul vizitatorilor a depășit 60.000.

"Avem o alee a artiștilor care numără 61 de artiști și trei scriitori. Avem o zonă japoneză foarte generoasă în care putem gusta la propriu si la figurat din cultura japoneză. Avem şi o degustare de ceaiuri foarte interesantă", explică Andra Vasile, organizator eveniment.

Actori precum Vincent Regan, din "House of the Dragon", și Seth Gilliam, din "The Walking Dead" sau "Teen Wolf" s-au fotografiat cu fanii.

Comic Con continuă şi duminică, la Romexpo.

