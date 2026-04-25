Primele imagini cu drona prăbuşită în Galaţi. DSU: Ar putea avea încărcătură explozivă. Mesajul inscripţionat

Au apărut primele imagini de la locul unde o dronă rusească, despre care DSU spune că ar avea încărcătură explozivă, s-a prăbușit în această dimineață în Galați. În fotografiile apărute la câteva ore după incident se observă fragmente ale aparatului de zbor, pe suprafața căruia este inscripționat un mesaj în alfabet chirilic, cu avertismentul "Nu atingeți".

Incidentul s-a perecut în jurul orei 02:00 dimineaţa. Au fost emise mesaje Ro-Alert la momentul respectiv, iar avioane NATO au fost ridicate de la sol. Anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate în urma căderii fragmentelor de dronă.

După şase ore, autorităţile au început şi operţiunea de evacuare a localnicilor din zonă, pe o rază de 200 de metri. Nu au lipsit incidentele, mulţi oameni plângându-se că, iniţial, nu au fost lăsaţi să ajungă la rudele lor.

Poliţist: Deocamdată nu puteţi să ajungeţi la locuinţă. Unde locuiţi?

Localnic: Aici la stradă unde este Mercedesul ăsta parcat.

Poliţist: Am înţeles. Nu se poate.

Localnic: Am ceva de luat din curte. Măcar pot să mă duc să iau? Sunt evacuaţi oamenii sau ce?

Poliţist: Nu ştim deocamdată.

Peste 200 de localnici evacuaţi

"În urma măsurilor dispuse pentru gestionarea incidentului din această dimineaţă, 217 persoane au fost evacuate în siguranţă din zona afectată. Activitatea s-a realizat atât prin autoevacuare, cât şi cu sprijinul forţelor de intervenţie, inclusiv Poliţie şi Jandarmerie. 11 persoane cu probleme medicale sau greu transportabile au fost preluate cu ambulanţe SMURD tip B, autospeciale pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM), precum şi cu ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă", precizează IGSU.

Toate persoanele au fost transportate în siguranţă în afara zonei de risc, iar cele peste 110 locuinţe au rămas în supravegherea forţelor de ordine. Totodată, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, astăzi, 24 aprilie 2026, începând cu ora 07:45.

"În urma prăbușirii unei drone în curtea unui imobil amplasat pe strada Sulfinei, din localitatea Galați, județul Galați, la solicitarea reprezentanților ISU, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, astăzi, 24 aprilie 2026, începând cu ora 07:45.

În urma acestei întreruperi neplanificate, vor fi afectați cca. 555 clienți casnici și non-casnici situați pe străzile Arcașilor, Zimbrului, Traian, Salcâmului, Iordan Chimet, Aurel Manolache, Aleea Meteo, Dănăilă Negoiță, Sulfinei, Răchitei, Privighetorii, Zambilei, Tufănelelor, Graurului, Pescărușului, Egretei, Malul Brateș, Libelului, Dropiei și Căprioarei, din localitatea Galați, județul Galați. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face după ce reprezentanții ISU și ai unităților de specialitate vor elimina eventualele riscuri legate de prăbușirea dronei.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale", se precizează în comunicatul Distrigaz.

DSU: Drona va fi detonată controlat

Potrivit DSU, drona ar avea o posibilă încărcătură explozivă, motiv pentru care zona a fost imediat securizată, iar accesul restricționat. Autoritățile au anunțat că aparatul de zbor urmează să fie ridicat și transportat într-o zonă sigură, unde va fi distrusă prin detonare controlată, conform procedurilor pentru astfel de situații. Măsura a fost luată preventiv, pentru eliminarea oricărui risc pentru populație și echipele de intervenție.

"Având în vedere incidentul din această dimineață, în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită și dat fiind faptul ca după verificările efectuate de către specialiștii aflați la fața locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200m.

Măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecția populației din zonă, dar și pentru intervenția în siguranță a echipelor specializate și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Evacuarea temporară are rolul de a facilita accesul autorităților abilitate, care vor evalua situația și vor lua toate măsurile necesare pentru gestionarea incidentului în condiții optime. Totodată, aceasta permite ridicarea aparatului prăbușit fără a pune în dificultate intervenția echipelor tehnice.

Drona va fi preluată și transportată într-o zonă sigură, unde va fi distrusă în condiții controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță. Autoritățile subliniază că această măsură are un caracter preventiv și fac apel la cetățeni să rămână calmi, să respecte indicațiile primite și să se informeze doar din surse oficiale", se arată în comunicatul DSU.

2 avioane de luptă, ridicate de la sol

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Fetești.

"Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum și un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliția Română și militari din Ministerul Apărării Naţionale", a afirmat Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN.

Potrivit unui bilanţ publicat până pe 17 aprilie 2026, de la începutul agresiunii ruse în Ucraina, din februarie 2022, s-au înregistrat peste 80 de atacuri pe teritoriul Ucrainei în apropierea graniței cu România.

Dintre acestea în 24 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești, în spațiul aerian național (ultima pe 16 aprilie 2026), iar în 44 de situații au fost identificate pe teritoriul României fragmente provenite de la astfel de sisteme, majoritatea în zona de nord a județului Tulcea (ultima pe 4 aprilie 2026, pe mare, în derivă, la 3,7 mile marine Est de Vama Veche).

Până în prezent, în acest an au fost înregistrate peste 20 de situații de atacuri pe teritoriul Ucrainei, desfășurate în proximitatea frontierei cu România.

Ambasadorul rus, convocat la MAE

Din dispoziția ministrului afacerilor externe Oana Țoiu, Ambasadorul Federației Ruse la București va fi convocat astăzi la MAE ca urmare a prăbușirii, în cursul nopții trecute, în zona municipiului Galați, a unei drone rusești folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene.

"Federația Rusă a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României printr-o nouă acțiune iresponsabilă care putea pune în pericol siguranța populației. Este un act iresponsabil și provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internațional.

De peste patru ani, Rusia duce un război ilegal împotriva Ucrainei. Acesta este nu doar un act imperialist brutal de cucerire împotriva unui vecin suveran, dar și o încălcare a păcii și securității regionale și globale", a transmis MAE.

Ruşii au bombardat toată noaptea zone din Ucraina

Un atac major rusesc asupra Ucrainei, comis în cursul nopţii, a ucis patru persoane şi a rănit peste 30, în contextul în care Moscova a lansat un val de peste 660 de drone şi rachete care au vizat oraşul Dnipro din sud-estul Ucrainei şi au lovit alte câteva regiuni, scrie Reuters.

"Practic, ruşii au bombardat toată noaptea Dnipro şi celelalte oraşe şi comunităţi ale noastre", a scris preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe reţelele de socializare, adăugând că majoritatea ţintelor au fost infrastructură urbană.

Două cadavre au fost recuperate dintr-o clădire lovită de un atac rusesc în Dnipro, a declarat guvernatorul regional, Oleksandr Hanza, adăugând că alte cinci persoane ar putea fi încă prinse sub dărâmături. Alte 21 de persoane din oraş au fost rănite, a spus el.

În regiunea nordică Cernihiv, atacurile cu rachete şi drone au ucis două persoane şi au rănit alte şapte, a declarat guvernatorul de acolo. "Fiecare atac de acest gen trebuie să le reamintească partenerilor noştri că situaţia necesită acţiuni imediate şi ferme, întărirea rapidă a apărării noastre aeriene", a spus Zelenski.

Rusia a atacat Ucraina cu 619 drone şi 47 de rachete, au transmis forţele aeriene ucrainene într-un comunicat pe Telegram, adăugând că au doborât 580 de drone şi 30 de rachete. Moscova a lansat în fiecare noapte atacuri mai mici, cu zeci de drone, asupra Ucrainei, intercalându-le cu atacuri ocazionale la scară largă care folosesc sute de drone şi zeci de rachete.

