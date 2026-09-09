Mai multe culturi de canabis au fost descoperite în Giurgiu. Aduceau seminţe prin curier din Cehia

Patru persoane sunt acuzate că ar fi înfiinţat şi îngrijit mai multe culturi de canabis cu seminţe aduse din Cehia, pe raza comunei Singureni, judeţul Giurgiu.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus, marţi, reţinerea a patru persoane, cu vârste cuprinse între 29 şi 43 de ani, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi trafic de droguri de risc.

Procurorii notează că, în perioada cuprinsă între lunile iunie şi septembrie, acestea ar fi acţionat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată în scopul obţinerii de beneficii materiale din comercializarea de droguri de risc, respectiv canabis.

Cum au adus în ţară seminţele

"Astfel, sub coordonarea şi împreună cu inculpatul în vârstă de 43 de ani, lider al grupului infracţional organizat, membrii au procurat, din Cehia, diferite cantităţi de seminţe de canabis, pe care le-au introdus în ţară pe cale aeriană, prin intermediul unei firme de curierat, cu intenţia de a le cultiva. Ulterior, aceştia au înfiinţat şi îngrijit, pe raza comunei Singureni, judeţul Giurgiu, mai multe culturi de canabis, indoor, în vederea comercializării", arată anchetatorii.

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Ce cantitate a fost găsită în urma percheziţiilor

În urma percheziţiilor efectuate au fost găsite şi ridicate peste 90 de plante de canabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare, aproximativ 4 kilograme canabis, mai mulţi saci conţinând materie vegetală uscată cu o greutate de aproximativ 38 kilograme, muguri de canabis şi instalaţii pentru întreţinerea culturilor, menţionează procurorii.

Conform DIICOT, marţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţiştii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni şi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, se precizează în comunicat.