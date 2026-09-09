Brânza frământată de Teaca a primit recunoaștere europeană, după ce Comisia Europeană a aprobat, miercuri, înscrierea produsului românesc în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP). Preparată din lapte de vacă crud, nepasteurizat, această specialitate tradițională se remarcă prin forma ovală sau rotundă neregulată și este rezultatul unor procedee transmise din generație în generație.

Un gust românesc a cucerit Europa. Produsul tradițional care a primit protecție oficială din partea UE - Sursa: Profimedia

"Gust românesc recunoscut în Europa! Comisia a aprobat adăugarea în registrul indicaţiilor geografice protejate (IGP) a produsului "Brânză frământată de Teaca" din România", anunţă, miercuri, reprezentanţa Comisiei Europene în România într-o postare pe pagina de Facebook

Produsul "Brânză frământată de Teaca" este un preparat alimentar obţinut din lapte de vacă crud, nepasteurizat, prelucrat prin procedee specifice de închegare, dospire, maturare, sărare şi frământare.

Reprezentanţii CE precizează că această brânză are formă ovală sau rotundă neregulată, şi greutate de aproximativ 0,4 - 2 kg.

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"Forma şi greutatea bucăţilor este dată de vezica naturală de porc în care brânza frământată este ambalată. Produsul "Brânză frământată de Teaca" se comercializează în membrane naturale simple sau protejate cu amestecuri de ceruri pentru brânzeturi. Se poate comercializa şi feliat", arată CE.

Potrivit instituţiei citate, caracteristicile brânzei nu pot fi reproduse cu exactitate în afara acestui context cultural şi geografic, întrucât ele depind de capacitatea producătorilor locali de a interpreta şi controla fiecare etapă a procesului.

"Această expertiză a fost transmisă din generaţie în generaţie şi constituie un element central al identităţii comunităţii, asociind numele produsului cu gustul, textura şi calitatea aşteptate de consumatori", arată Comisia.