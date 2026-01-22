Curtea de Apel Alba a dispus respingerea ca neintemeiata a cererii de instituire a sechestrului asigurator în cazul lui Klaus Iohannis. Înte timp, Fiscul a câştigat în primă instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care fostul preşedinte trebuie să plătească acum despăgubiri statului. Inspectorii ANAF l-au executat silit şi cer aproape cinci milioane de lei.

Judecătorii au constatat că prietena din America a soţilor Iohannis nu avea drept de proprietate asupra jumătăţii de casă pe care a vândut-o fostului cuplu prezidenţial. Anul trecut, Fiscul a preluat jumătate din clădirea din centrul Sibiului pentru că partea de imobil nu a fost revendicată de niciun moştenitor.

"Una din achiziţiile foarte bune, recunosc că a fost de la o cunoştinţă care moştenise casa. Am cumpărat jumătate de la el, pe o suma modică", a declarat Klaus Iohannis.

Fostul preşedinte al României a închiriat 16 ani casa unei bănci ca şi cum i-ar fi aparţinut integral.

"Am reuşit să închiriem în condiţii extrem de avantajoase un spaţiu din acel imobil. Atât de avantajoase încât din banii de chirie obţinuţi de acolo am reusit sa achizitionez urmatoarele imobile", a mai spus Klaus Iohannis.

Cuplul prezidenţial a fost de acord cu greu să predea această parte de imobil şi într-un final soţii Iohannis au fost executaţi siliţi. Conform unor surse Observator, Klaus şi Carmen Iohannis au spus că au pierdut cheia aşa că inspectorii au fost nevoiţi să spargă yala. Fiscul a cerut înapoit 4.000.700 de lei, echivalentul chiriei încasate ilegal, plus penalizări.

ANAF a cerut sechestru pe averea fostului preşedinte ca să recupereze banii. Respinsă iniţial de Tribunalul Sibiu, cererea a ajuns la Curtea de Apel, iar judecătorii ar trebui să dea astăzi verdictul. Ultima declaraţie de avere arată că soţii Iohannis deţin trei case şi trei apartamente la Sibiu. Experţii imobilari evaluează averea lor la aproape 2.000.000 de euro.

