Îşi făcea curăţenie în curte, când un bărbat din Harghita a făcut o descoperire neaşteptată. A sunat la 112

Curăţenia de primăvară s-a dovedit extrem de periculoasă pentru un bărbat din Harghita. În timp ce îşi făcea curat prin curte, omul a dat peste o grenadă neexplodată. Nu a stat pe gânduri şi a sunat imediat la 112.

Incidentul a avut loc în localitatea Livezi-Cuc. În cel mai scurt timp, echipa pirotehnică a ISU Harghita a ajuns la fața locului și a ridicat, transportat și depozitat elementul de muniție, în siguranţă, în vederea distrugerii la o dată ulterioară.

Avertismentul autorităţilor

Autorităţile avertizează că dacă se întâmplă să fie găsite obiecte metalice cilindrice sau de altă formă ce seamănă cu elemente de muniţie neexplodată trebuie să respectăm următoarele reguli: să nu le mișcați de pe locurile pe care se află; să nu le desfaceți şi să nu le predați operatorilor economici; să nu le introduceți în clădiri, încăperi sau locuinţe; să nu le folosiți pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente; să nu le loviți, să nu le tăiați şi să nu le demontați; să nu folosiți focul deschis în apropierea acestora.

Claudiu Loghin

