Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Păcălit de "ANAF" cu 100.000 de lei. Bărbatul din Constanţa a rămas fără bani într-o clipă

Un bărbat din Eforie a rămas fără 100.000 de lei, după ce a fost înşelat de indivizi care se prezentau drept inspector fiscal și reprezentant bancar.

de Cristina Niță

la 13.03.2026 , 13:33
Păcălit de "ANAF" cu 100.000 de lei. Bărbatul din Constanţa a rămas fără bani într-o clipă Masina de poliţie - Profimedia

Totul a început pe 17 februarie, când bărbatul a fost apelat de un individ care s-a prezentat drept inspector al autorității fiscale. Acesta i-a comunicat că societatea administrată de tatăl său figurează cu o datorie în evidențele instituției.

A rămas fără 100.000 de lei 

Imediat după, victima a fost contactată de un al doilea bărbat. Acesta s-a recomandat drept reprezentant al unei bănci și i-a oferit instrucțiuni pentru efectuarea transferului sumei „datorate". Convins de calitatea oficială a interlocutorilor, bărbatul a efectuat două tranzacții într-un cont bancar deschis pe numele unei persoane fizice. Prejudiciul total: 98.900 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Plângerea a fost înregistrată la Poliția orașului Eforie pe 6 martie. A fost deschis un dosar penal pentru înșelăciune. Cercetările continuă pentru identificarea autorilor.

Polițiștii constănțeni avertizează că nicio autoritate a statului și nicio bancă nu solicită plăți în conturi private prin telefon. Orice plată către bugetul de stat se face exclusiv prin conturi de trezorerie sau canale oficiale.

Întrerupe imediat orice convorbire prin care ți se solicită transferuri de bani. Nu conta pe calitatea invocată de apelant - escrocii sunt antrenați să creeze presiune psihologică și să pară credibili.

Verifică orice solicitare personal, la sediul instituției, sau prin numerele de contact oficiale ale băncii tale. Dacă ai fost contactat într-un mod similar, sesizează autoritățile cât mai repede.

IPJ Constanța recomandă să nu dai curs niciunei solicitări de acest tip.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

anaf constanta bani eforie
Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice?
Observator » Evenimente » Păcălit de "ANAF" cu 100.000 de lei. Bărbatul din Constanţa a rămas fără bani într-o clipă