Păcălit de "ANAF" cu 100.000 de lei. Bărbatul din Constanţa a rămas fără bani într-o clipă

Un bărbat din Eforie a rămas fără 100.000 de lei, după ce a fost înşelat de indivizi care se prezentau drept inspector fiscal și reprezentant bancar.

Totul a început pe 17 februarie, când bărbatul a fost apelat de un individ care s-a prezentat drept inspector al autorității fiscale. Acesta i-a comunicat că societatea administrată de tatăl său figurează cu o datorie în evidențele instituției.

A rămas fără 100.000 de lei

Imediat după, victima a fost contactată de un al doilea bărbat. Acesta s-a recomandat drept reprezentant al unei bănci și i-a oferit instrucțiuni pentru efectuarea transferului sumei „datorate". Convins de calitatea oficială a interlocutorilor, bărbatul a efectuat două tranzacții într-un cont bancar deschis pe numele unei persoane fizice. Prejudiciul total: 98.900 de lei.

Plângerea a fost înregistrată la Poliția orașului Eforie pe 6 martie. A fost deschis un dosar penal pentru înșelăciune. Cercetările continuă pentru identificarea autorilor.

Polițiștii constănțeni avertizează că nicio autoritate a statului și nicio bancă nu solicită plăți în conturi private prin telefon. Orice plată către bugetul de stat se face exclusiv prin conturi de trezorerie sau canale oficiale.

Întrerupe imediat orice convorbire prin care ți se solicită transferuri de bani. Nu conta pe calitatea invocată de apelant - escrocii sunt antrenați să creeze presiune psihologică și să pară credibili.

Verifică orice solicitare personal, la sediul instituției, sau prin numerele de contact oficiale ale băncii tale. Dacă ai fost contactat într-un mod similar, sesizează autoritățile cât mai repede.

IPJ Constanța recomandă să nu dai curs niciunei solicitări de acest tip.

