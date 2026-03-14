Răspunsul lui Trump după ce Putin i-a propus mutarea uraniului Iranului în Rusia pentru a încheia războiul

În timpul unei convorbiri telefonice purtate în această săptămână cu președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin ar fi sugerat ca uraniul îmbogățit al Iranului să fie mutat în Rusia, ca parte a unui posibil acord pentru încheierea războiului. Trump a respins însă această propunere, potrivit unor surse citate de Axios .

Securizarea celor aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% ale Iranului, care pot fi transformate în material pentru arme nucleare în câteva săptămâni și ar fi suficiente pentru peste zece bombe nucleare, reprezintă unul dintre obiectivele principale ale SUA și Israelului în acest conflict.

Teoretic, oferta lui Putin ar fi putut facilita îndepărtarea stocului nuclear al Iranului fără trupe americane sau israeliene la sol. Rusia este o putere nucleară care a mai depozitat anterior uraniu slab îmbogățit al Iranului în cadrul acordului nuclear din 2015, fiind una dintre puținele țări cu capacitatea tehnică de a gestiona astfel de materiale.

Propunerea Moscovei pentru rezolvarea crizei nucleare

Putin a prezentat mai multe idei pentru încheierea războiului dintre SUA și Iran în convorbirea telefonică de luni cu Trump, iar propunerea privind uraniul a fost una dintre ele. Rusia a venit cu propuneri similare și în timpul negocierilor nucleare dintre SUA și Iran din luna mai, înainte ca SUA și Israelul să atace instalațiile nucleare iraniene în iunie, dar și în săptămânile care au precedat actualul conflict.

În ultima rundă de negocieri înainte de război, Iranul a respins ideea transferului uraniului în Rusia și a propus diluarea uraniului în propriile instalații, sub supravegherea International Atomic Energy Agency. Nu este clar dacă Iranul ar accepta acum o astfel de propunere, potrivit Axios.

Ce spun oficialii americani despre propunere

"Președintele vorbește cu toată lumea, cu Xi, Putin, europenii, și este mereu dispus să facă un acord. Dar trebuie să fie unul bun. Președintele nu face acorduri proaste”, a declarat un oficial american.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri că SUA "au o gamă largă de opțiuni" pentru a prelua controlul asupra uraniului îmbogățit al Iranului.

Una dintre variante ar fi ca Iranul să predea voluntar stocul nuclear, lucru pe care SUA l-ar "saluta".

"Nu au fost dispuși să facă asta în negocieri. Nu voi spune niciodată public ce suntem dispuși să facem sau până unde putem merge, dar avem opțiuni, cu siguranță", a spus Hegseth.

