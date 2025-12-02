Cearta pentru un loc la rând a generat un scandal neașteptat într-un supermarket din Dorohoi. Clienții s-au amenințat și îmbrâncit, iar întreaga scenă a fost filmată.

Femeie ameninţată cu bătaia de un bărbat care încerca să-i ia locul la casa de marcat într-un supermarket Lidl - Captură TikTok | @marianbelehuz03

Incidentul a avut loc într-un supermarket Lidl din Dorohoi, unde mai mulţi clienţi aşteptau să plătească la casa de marcat. La un moment dat, o femeie i-ar fi reproșat unui bărbat că ar fi încercat să sară rândul, moment în care tonul discuţiei a crescut brusc.

"Şi noi stăm la coadă, du-te de aici!", se aude femeia strigând în imagini. În replică, bărbatul îi împinge căruciorul şi spune ameninţător: "Dacă îţi trag una, acum".

Imaginile surprind şi reacţia celorlalţi clienţi, care se retrag speriaţi, temându-se că disputa ar putea degenera într-o confruntare fizică.

Paznicul a intervenit pentru a calma spiritele

În doar câteva momente, paznicul supermarketului intervine între cei doi şi încearcă să îi îndepărteze, cerându-le să se liniştească. Conflictul se stinge treptat, iar persoanele implicate sunt direcţionate către case diferite pentru a evita o escaladare.

Reprezentanţii magazinului nu au emis un punct de vedere, însă filmarea a stârnit dezbateri în mediul online, mulţi utilizatori comentând despre tensiunile care apar frecvent în magazinele aglomerate.

Momentul a fost publicat iniţial pe TikTok de un client aflat la cumpărături şi a atras rapid mii de vizualizări. Mulţi internauţi au criticat comportamentul agresiv şi lipsa de răbdare, în timp ce alţii au subliniat că astfel de situaţii sunt din ce în ce mai întâlnite în spaţiile comerciale.

