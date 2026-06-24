Femeie de 72 de ani, păcălită să-și retragă peste 550.000 lei din conturi. Escrocii "securizau" banii

O femeie de 72 de ani a fost înșelată de trei bărbați să dea peste 550.000 de lei pentru a-i ”securiza” banii. Victima a fost determinată de cei trei să retragă mai multe sume de bani din conturile sale bancare şi să le înmâneze unei persoane, transmite Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), citat de Agerpres.

În perioada 25 martie - 7 mai, trei bărbaţi, în vârstă de 23, 29 şi, respectiv, 38 de ani, ar fi determinat o femeie, în vârstă de 72 de ani, să retragă mai multe sume de bani din conturile sale bancare şi să le înmâneze unei persoane, cu pretinsul scop de a securiza aceste sume, prin folosirea unor calităţi mincinoase, ca fiind reprezentanţi ai unor instituţii, precum şi prin transmiterea prin intermediul unei aplicaţii online a unor fotografii cu legitimaţii, citaţii şi alte înscrisuri falsificate, precizează anchetatorii.

Din cercetări, s-a stabilit că valoarea prejudiciului este de peste 553.000 de lei.

"În vederea administrării probatoriului, miercuri au fost puse în executare două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care telefoane mobile şi 19.000 de lei, provenienţa sumei neputând fi justificată", arată sursa citată.

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De asemenea, doi dintre suspecţi, în vârstă de 23, respectiv 29 de ani, au fost depistaţi şi conduşi la audieri.

În baza probatoriului administrat în cauză, faţă de bănuitul de 29 de ani a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală.

"Cu privire la cel de-al treilea bănuit, sunt efectuate activităţi în vederea depistării acestuia şi luării măsurilor legale ce se impun", mai precizează DGPMB.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 8, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune.