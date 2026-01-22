Femeie de 75 de ani, sfâșiată de propriul câine. Victima a fost găsită, fără viață, în curte

Tragedie într-o localitate din Caraș-Severin. O femeie de 75 de ani a fost ucisă de propriul câine.

Bătrâna a fost găsită într-o anexă a curţii sale, cu multiple răni provocate de mușcături. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Animalul ar aparține unei rase considerate periculoase, iar acum anchetatorii încearcă să refacă, pas cu pas, firul evenimentelor și să afle cum s-a ajuns la deznodământul cumplit.

