Agriculorii din Lunguleţu au lăsat varza şi cartofii să se strice pe câmp. Ei se plâng că preţurile sunt prea mici, dar chiar şi aşa nu au clienţi. În pieţe şi în supermarketuri varza costă de 10 ori mai mult decât la poarta fermierului.

Fermierii din Lunguleţu care au protestat pentru apă gratuită îşi distrug marfa acum. "Nu am găsit clienţi"

În comuna Lunguleţu din Dâmboviţa cât vezi cu ochii sunt câmpuri întregi de varză. Agricultorii nu au mai cules-o şi au lăsat o să se strice. Fermierii care cultivă nu au mai recoltat-o, aşa că legumele au îngheţat pe câmp.

Oamenii spun că preţul e foarte mic aşa că preferă să o distugă.

"2 hectare de varză pe care nu am reuşit să o recoltez. Pe niciun preţ. N-am avut cui să o dau. E pagubă totală. Uitaţi. A distrus-o şi gerul. La minus 20 de grade nu rezistă nimic", a spus Marian Năstase, agricultor.

Articolul continuă după reclamă

"N-am găsit clienţi. Nici pe 35 de bani. Suntem prea mici ca să avem intrare la supermarketuri. O să bag freza în ea şi o să o distrug. La noi se ia cu un preţ şi pe piaţă ajunge cu alt preţ", a declarat Lucian Grigoraş, agricultor.

Mai precis 3-4 lei pe kilogram e varza în piaţă. Cea nouă 12 lei. Agricultorii reclamă faptul că nu au loc în supermarket

"200 de mii de lei vechi. Nu recuperăm nimic. Faliment total. Nu mai vine să ia nimeni. Cum n-au venit să ia nici cartofii. Nici varza. Ne-au adus din import. Şi ne-au omorât importurile", a spus Marian Năstase.

Fermierii din Lunguleţu au rămas şi cu tone de ţelină şi cartofi.

"Mi s-a oferit 1 leu pe kg. E sub preţul de producţie. În supermarket e 5 lei kg", a completat Marian Năstase.

"Cu cartoful a fost jale. Mulţi nu i-au recoltat", a spus Lucian Grigoraş.

În vară fermierii din Lunguleţu s-au revoltat pentru că nu mai puteau iriga culturile cu apă din Dâmboviţa. MInistrul agirculturii a mers pe câmp să calmeze spiritele.

Oamenii spun că în primăvară vor cultiva mai puţin.

"Anul trecut au fost 3 hectare, anul ăsta 2. Costurile ridicate. Clienţi puţini în piaţă. automat nu ne convine", a afirmat Iulian Gheorghe, agricultor.

România importă 60% din legumele consumate.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰