600.000 de ucraineni au părăsit Kievul, lăsat fără căldură, apă și curent în urma atacurilor rusești

Atacurile rusești asupra Kievului au lăsat sute de mii de locuitori fără electricitate, încălzire și apă, în plină iarnă, situație pe care primarul Vitali Kliciko o descrie drept o posibilă catastrofă umanitară.

Atacurile rusești au lăsat jumătate din Kiev fără electricitate, încălzire sau apă, împingând orașul spre o "catastrofă umanitară", a avertizat marți primarul Vitali Kliciko. "Plecați dacă puteți", i-a îndemnat Kliciko pe locuitori, în timp ce echipele de intervenție încercau să restabilească serviciile de bază în condiții de ger, cu temperaturi care au coborât până la - 18°C. Potrivit edilului, aproximativ 600.000 de persoane au părăsit deja Kievul în această lună, dintr-o populație de circa 3 milioane, scrie Kyiv Post.

"Situația este critică în ceea ce privește serviciile de bază, încălzire, apă, electricitate. În acest moment, 5.600 de blocuri de apartamente sunt fără încălzire", a declarat Kliciko pentru The Times. Autoritățile au fost nevoite să golească sistemul centralizat de încălzire și alimentare cu apă al orașului pentru a preveni înghețarea și spargerea conductelor.

Stare de urgență în sectorul energetic după atacurile rusești

Capitala s-a confruntat cu pene de curent programate și încălzire minimă încă de la un atac rusesc anterior, din 9 ianuarie. Marți dimineață, ucrainenii au lansat aproximativ 470 de drone, 47 de rachete de croazieră și o rachetă balistică asupra Ucrainei, lovind o centrală din Kiev și anulând progresele făcute în repararea rețelei energetice.

Kliciko a acuzat Moscova că încearcă "să provoace o catastrofă umanitară în orașul nostru, să facă oamenii să înghețe în timpul iernii". Locuitorii spun că trăiesc în apartamente înghețate, unde copiii nu pot folosi toaleta, iar condensul de pe ferestre a înghețat.

Școlile și grădinițele rămân închise, obligând părinții să aibă grijă de copii în locuințe neîncălzite. "Sincer, nu știu cum să faci față când nu poți nici măcar să folosești toaleta acasă sau să-ți ții copilul la cald. Fiica mea are 3 ani", a declarat Oles, un arhitect de 30 de ani din Kiev, pentru Kyiv Post.

M., o cercetătoare în vârstă de 25 de ani, a declarat pentru Kyiv Post că s-a trezit marți fără încălzire, electricitate sau apă. "Nu am avut curent timp de peste 17 ore. Până și pisicii i-a fost frig. Sunt 13°C în apartament", a povestit ea.

O altă ucraineancă a relatat că electricitatea a revenit la scurt timp, permițând "puțină apă rece... suficient cât să tragem apa la toaletă. Faptul că poți trage apa la toaletă pare un lux", a adăugat ea.

Tensiunile au crescut între primarul Kievului și președintele Volodimir Zelenski, care a pus penele de curent din capitală pe seama nivelului de pregătire al autorităților locale. Kliciko a răspuns că "nu este inteligent" să se creeze conflicte politice într-un moment de criză care necesită unitate națională.

