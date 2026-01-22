Cod galben de precipitaţii mixte şi polei în patru judeţe şi în Bucureşti în această dimineață

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări nowcasting Cod galben de precipitaţii mixte şi polei, valabile în patru judeţe şi în Municipiul Bucureşti, respectiv de ceaţă în zona Moldovei.

Potrivit meteorologilor, până la ora 09:00, se vor semnala precipitaţii mixte care depun local polei, în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ilfov și Teleorman. Pentru municipiul București, codul galben a fost prelungit până la ora 11:00.

Tot în ora următoare, va fi ceaţă, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, care va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului, în judeţul Botoşani (în: Botoşani, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Ungureni, Hudeşti, Corni, Mihai Eminescu, Coţuşca, Suharău, Băluşeni, Havârna, Tudora, Vlădeni, Cristeşti, Vorniceni, Curteşti, Rădăuţi-Prut, Răchiţi, Copălău, Ibăneşti, Şendriceni, Vârfu Câmpului, Cristineşti, Dersca, George Enescu, Gorbăneşti, Hilişeu-Horia, Păltiniş, Broscăuţi, Coşula, Mileanca, Pomârla, Stăuceni, Roma, Unţeni, Ştiubieni, Darabani, Mihăileni, Drăguşeni, Nicşeni, Corlăteni, Leorda, Blândeşti, Cândeşti, Cordăreni, Viişoara, Brăeşti, Săveni, Conceşti, Văculeşti, Lozna, Dimăcheni şi Bucecea) şi în judeţul Suceava (îndeosebi în: Suceava, Rădăuţi, Cajvana, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Udeşti, Arbore, Şcheia, Vereşti, Bosanci, Zvoriştea, Todireşti, Vicovu de Jos, Frătăuţii Noi, Dărmăneşti, Milişăuţi, Frătăuţii Vechi, Fântânele, Grăniceşti, Ipoteşti, Volovăţ, Horodnic de Sus, Dorneşti, Moara, Satu Mare, Adâncata, Vultureşti, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânţeşti, Pătrăuţi, Stroieşti, Bălcăuţi, Iaslovăţ, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămeşti, Calafindeşti, Gălăneşti, Horodnic de Jos, Buneşti, Muşeniţa, Şerbăuţi şi Burla).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

